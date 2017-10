Holstein Kiel: Top-Knipser Marvin Ducksch in aller Munde

Im deutschen Blätterwald sorgte der fulminante Auftritt der Kieler für ein gewaltiges Rauschen. Von „Spaßmachern der Liga“ war zu lesen oder vom „Acht-Tore-Wahnsinn“. Gepriesen wurde die Comeback-Mentalität der Nordlichter, die überragende Moral, gleich zweimal einen Rückstand in den nunmehr siebten Sieg in den vergangenen acht Spielen umgebogen zu haben. Im Zentrum des Scheinwerferlichtes stand natürlich „Dreifach-Knipser“ Ducksch. Der 23-Jährige hatte nach seiner Gala in den Katakomben der Heidenheimer Voith-Arena einen wahren Interview-Marathon zu überstehen.

„Klar freue ich mich über die drei Tore. Aber ich werde auch immer wieder gut bedient. Ein überragendes Spiel von uns. Wie wir immer wieder zurück ins Spiel gekommen sind – einfach überragend“, sagte Ducksch am Sonntag nach Spielschluss.Dass der Leih-Stürmer vom FC St. Pauli in der Laufstatistik mit 10,32 Kilometern „nur“ Neunter geworden war, konnte er locker verschmerzen. Die größten Strecken hatten mit Tim Skarke (11,78 km) und Nikola Dovedan (11,53 km) zwei Heidenheimer vor dem KSV-Mittelfeld-Abräumer Dominic Peitz (11,36 km) hinter sich gebracht. Aussagekräftiger als diese Zahlen waren andere: 27:10 Torschüsse pro Holstein, Passquote 77:63 Prozent, Ballbesitz 59 Prozent, 10:4 Ecken. „Unsere Leistungen sind nicht mehr nur der Aufstieg-Euphorie geschuldet“, lobte sogar der stets zur Sachlichkeit neigende Markus Anfang.