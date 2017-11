Holstein Kiel: Trainingsauftakt am Montagmorgen

Am Montagmorgen um Punkt 10 Uhr bat KSV-Chefcoach Markus Anfang seine Kicker zum ersten Training (um 15 Uhr folgt die zweite Einheit) im NLZ in Projensdorf. Bei vier Grad und strahlendem Sonnenschein gingen die Spieler um Kapitän Rafael Czichos konzentriert an die Aufgabe heran - Im Fokus das Auswärtsspiel am Sonnabend um 13 Uhr beim 1.FC Nürnberg.