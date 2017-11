Holstein Kiel unterliegt Heracles Almelo mit 2:3

Tim Siedschlag in Aktion

Siedo läuft seinen Gegenspieler an.

Zweitligist Holstein Kiel hat die Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den holländischen Club Heracles Almelo genutzt. Am Donnerstagnachmittag traten beide Teams um 15 Uhr auf dem Wolfgang Meyer-Sportplatz in Hamburg aufeinander. Die Störche, bei denen ausschließlich die Reservisten zum Einsatz kamen, lagen gegen den holländischen Erstligisten schon mit 0:3 (0:2) zurück, ehe Amara Conde (55.) und Linksfuß Arne Sicker (59.) in der zweiten Halbzeit verkürzen konnten.

Markus Anfang schonte Stammkeeper Kenneth Kronholm, sowie die Feldspieler Dominik Schmidt, Dominick Drexler, Johannes van den Bergh, Torjäger Marvin Ducksch und Flügelturbo Kingsley Schindler, die nicht im Kader standen und das Spiel von der Tribüne aus verfolgten. "Mit der 2. Halbzeit bin ich zufrieden. Da haben wir die Ordnung wieder gehabt, die in den ersten 45 Minuten gefehlt hat. In der ersten Halbzeit hätten wir auch schon einen Treffer erzielen können", so die Kurzanalyse von KSV-Coach Markus Anfang gegenüber dem KN-Sportbuzzer.