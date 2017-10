Holstein Kiel verliert Pokal-Spektakel in Mainz

Als die völlig erschöpften Helden des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel den Rasen der Mainzer Opel-Arena verlassen hatten, dröhnten am späten Dienstagabend noch immer die Schlachtgesänge der über 700 Schlachtenbummler aus dem Stadion in die Katakomben. Nur selten hatte ein Verlierer so viel an bundesweiter Reputation gewonnen.

Ausgerechnet der Ex-Kieler Robin Zentner, der in der 39. Minute dieser denkwürdingen Pokalschlacht für den angeschlagenen Rene Adler ins Tor des Bundesligisten Mainz 05 beordert worden war, war zum Matchwinner avanciert. Hatte Riesen-Chancen von Steven Lewerenz und Aaron Seydel auch in der Verlängerung vereitelt und so so den 3:2-Sieg nach Traumfreistoß vo Daniel Brosinski (101. Minute) gesichert. „Ich hoffe, dass der Lauf , den die Jungs in der Liga haben, weiter geht. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Dann auf Bundesliga-Ebene. Das ist zwar noch ein langer Weg. Aber nichts ist unmöglich“, lachte Zentner, wechselte das Trikot mit seinem besten Kieler Kumpel, Innenverteidiger Dominik Schmidt, und stapfte schnurstracks in die Kabine der Störche.