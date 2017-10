Holstein Kiel spielt 1:1-Unentschieden in Darmstadt

Holstein Kiel hat das unglückliche Pokal-Aus gut weggesteckt und in der 2. Fußball-Bundesliga ein 1:1 beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 erkämpft. Regisseur Drexler traf für die «Störche» zum Ausgleich. Die Kieler festigten mit dem Punktgewinn Rang zwei.

Holstein Kiel hat den erneuten Sprung an die Tabellenspitze der 2\. Fußball-Bundesliga am Samstag mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden beim SV Darmstadt 98 verpasst, festigte mit dem Punktgewinn aber Rang zwei. Dominick Drexler (42\. Minute) erzielte vor 15 500 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor das Tor für den Aufsteiger, der auswärts zuvor viermal in Folge gewonnen hatte. Felix Platte (5.) traf für den Bundesliga-Absteiger, der nun schon seit sechs Spielen sieglos ist.

Obwohl ihnen der fünfte Auswärts-Dreier in Folge verwehrt blieb, waren die Kieler Protagonisten nicht unzufrieden. «Wir haben alles in die Waagschale geworfen und verdient den Punkt geholt», sagte Mittelfeldspieler Kingsley Schindler. «Mit dem Hintergrund, dass wir 120 Pokalminuten in den Beinen hatten, haben wir bis auf die ersten fünf Minuten eine gute Partie hingelegt. Wir können mit der Leistung zufrieden sein», sagte David Kinsombi.

Mit der gleichen Startelf, die sich beim unglücklichen 2:3-Pokal-Aus nach Verlängerung beim Bundesligisten FSV Mainz 05 mehr als achtbar aus der Affäre gezogen hatte, sahen sich die Kieler zunächst heftigen Attacken ausgesetzt. Eine davon nutzte Platte zur frühen Führung der Hausherren. Der U21-Europameister versetzte Holstein-Verteidiger Patrick Hermann und schoss aus spitzem Winkel unhaltbar für Kiels Keeper Kenneth Kronholm ein.

Die Gäste brauchten einige Zeit, um sich von dem schnellen Rückstand zu erholen. Aber spätestens Mitte der ersten Halbzeit waren sie optisch mindestens gleichwertig und hatten auch einige Gelegenheiten. Einen Freistoß von Marvin Ducksch konnte Darmstadts Torhüter Joel Mall noch zur Ecke lenken (35.), beim verdienten Ausgleich von Drexler war er aber chancenlos.