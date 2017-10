Holstein Kiel: Videoclip mit "Sorgenkind" Dominick Drexler

Beim Abschlusstraining am Freitagmorgen auf dem Rasenplatz des VfB Leimen bereitete KSV-Coach Markus Anfang sein Team auf das bevorstehende Punktspiel beim SV Darmstadt 98 am Sonnabend um 13 Uhr im altehrwürdigen Böllenfalltor-Stadion vor. So langsam kommt auch der geniale Mittelfeldakteur Dominick Drexler wieder in die körperliche Verfassung, um am Sonnabend bestehen zu können. Bereits einen Tag nach der Pokalschlacht beim FSV Mainz 05 am Dienstagabend sagte Drexler über sein Wohlbefinden: "Ich habe Ganzkörper".