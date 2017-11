Holstein Kiel: Vorsänger erwünscht

Anzeige

Tabellenplatz zwei, das Kieler Kontingent von 9800 Tickets pro Heimspiel bis zur Weihnachtspause (Dresden, Ingolstadt, Düsseldorf) bis auf wenige Restkarten vergriffen, Lobeshymnen für die sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Auftritte der Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang von Flensburg bis Konstanz – Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel steht im tristen November auf der Sonnenseite des Fußball-Lebens.

Sogar der Ausblick auf das knüppelharte Restprogramm der ersten Saisonhälfte mit den Auswärtshürden Nürnberg, Braunschweig und Sandhausen bereitet Vorfreude, hält die Spannung hoch. Sorgen gibt’s zurzeit lediglich abseits des Rasens. Die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit den eigenen Ultras haben die Sinne der Klub-Verantwortlichen geschärft. „Wir wollen unseren Fans helfen“, sagt Wolfgang Schwenke, der Kaufmännische Geschäftsführer der Störche.

Bei der Ankunft vom Auswärtsspiel in Aue in der Nacht vom 15. auf den 16. September war der Kieler Vereinigung „Supside“ nach einem brutalen Überfall mit Verletzten von einer offiziell noch nicht bekannten Gruppierung auf dem Vorplatz des Holsteinstadions eine Fan-Fahne enwendet worden. Vermummte Chaoten aus dem Kieler Lager stürmten daraufhin vor dem Anstoß des folgenden Heimspiels gegen den FC St. Pauli (19. September/0:1) quer über die Spielfläche in Richtung der Hamburger Anhänger, in deren Reihen sie die Übeltäter des dreisten Fahnen-Dienstahls vermuteten, um sich spontan zu revanchieren. Die Verbandsstrafe für dieses spektakuläre Vergehen steht noch aus. Die „Supside“ hat sich mittlerweile aufgelöst.

„Es wäre schön, wenn jemand den Support für die Mannschaft intoniert."

Am vergangenen Sonnabend rissen Darmstädter Ultras im Stadion am Böllenfalltor Kieler Fahnen vom Zaun vor dem Gästeblock. Ob sie bei ihrem Blitz-Vorstoß direkt vor Anpfiff der zweiten Halbzeit von der Hilfe eingeweihter Ordner durch die ungewöhnliche Öffnung der Fluchttore zum Stadion-Innenraum profitierten, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Jetzt hat sich auch die betroffene Kieler „Sektion Spielsucht“ offiziell aufgelöst, wie Schwenke bestätigt.

Der Klub sei im verbalen Austausch mit „seinen“ Ultras und Hooligans. Er, so Schwenke, glaube nicht, dass die Fans der Westtribüne ihre Unterstützung am Sonntag beim Gastspiel der Dresdner Dynamos grundsätzlich verweigern: „Aber vielleicht fehlen die Choreos. Und vielleicht fehlt der Taktgeber für die Gesänge, der Capo. Es wäre schön, wenn jemand den Support für die Mannschaft intoniert.“ Dass der doppelte „Fahnenklau“ in einem Zusammenhang steht, dass diese Vorgehensweise möglicherweise ein neues Randale-Phänomen beinhaltet, daran glaubt Schwenke nicht. „Ich denke, dass war eher Zufall.“

Gut möglich sei zudem, dass der Vorfall in Darmstadt sich nicht einmal direkt gegen die Kieler Anhänger gerichtet hat. Denn ersten Informationen zufolge soll unter dem erbeuteten Gut ein Kassel-Kiel-Freundschaftsbanner sein. Und Kassel gilt aus Sicht der südhessischen Lilien als Lieblingsfeind.

Am Sonntag kommt es zum Duell gegen Dynamo Dresden. Rund 1300 Schlachtenbummler werden aus Sachsen erwartet. An einem verkaufsoffenen Sonntag in Kiel. Bereitet diese Konstellation Schwenke im Vorwege Kopfschmerzen? „Nein“, sagt der ehemalige Handballer: „Unser gemeinsam mit der Polizei erarbeitetes Sicherheitskonzept hat sich bislang bewährt. Und mir ist von keiner großen Fehde zwischen Holstein-Fans und Dynamo-Anhängern etwas bekannt.“

KOMMENTIEREN