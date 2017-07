Holstein Kiel: Zusätzliche Parkplätze am RBZ

Das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft . Kiel öffnet bei den Heimspielen des Fußball-Zweitligisten KSV Holstein sein Parkhaus am Westring 444. Spielen die Störche am Wochenende, stehen den Zuschauern hier rund 150 Parkplätze für jeweils fünf Euro zur Verfügung. Spielt die KSV, wie im DFB-Pokal am 11. August, an einem Wochentag, gibt es trotz laufenden Schulbetriebs im RBZ noch 100 Parkplätze. Wolfgang Schwenke, Kaufmännischer Geschäftsführer der KSV, freut sich über das Entgegenkommen des RBZ Wirtschaft . Kiel. „Wir hoffen, dass wir so auch die Parkplatzsituation für die Anwohner des Stadions verbessern können.“ Auch Schulleiter Gerhard Müller bewertet das Angebot positiv: „Wir freuen uns, einen Beitrag zum sportlichen Topangebot der Stadt Kiel leisten zu können. Sich aktiv in das Stadtgeschehen einzubringen und die Türen zu öffnen, gehört zum Selbstverständnis des RBZ.“ Die Kooperation gilt als Pilotprojekt zunächst einmal für die ersten vier Heimspiele.