Holstein Kiel: Zwei Dreier für den Störche-Nachwuchs

Ja, sie waren „angezählt“, aber Holsteins nach wochenlanger Ergebniskrise zunehmend in die Bredouille geratene Junioren-Teams zogen im Gleichschritt erfolgreich die Reißleine. Nach brisanten Kellerduellen behielten entschlossene Jungstörche Nerven und Oberhand, verhinderten so das Abrutschen in die absolute Gefahrenzone der Jugend-Bundesliga. In Projensdorf stellte die U17 beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg bereits in Halbzeit eins alle Signale auf grün, echte Comebackqualitäten bewies die U19 in Braunschweig, wo die Gäste einen 0:2-Pausenrückstand noch auf 3:2 drehten.

B-Junioren-Bundesliga

KSV Holstein - 1. FC Magdeburg 3:1 (3:0)

Es war höchste Zeit für die Kurskorrektur. „Wir wollten viel Druck ausüben, Magdeburg mit gefährlichen Aktionen über außen und hohen Bällen in die Box in Verlegenheit bringen – das haben die Jungs heute gut umgesetzt“, lobte Trainer Michael Schwennicke seine Schützlinge zu Recht. Zwar kam der 1. FC mit Dampf aus der Kabine, aber eine entschlossene Heimmannschaft bekam schon in der Frühphase Zugriff und Matchkontrolle. Und der Tabellenelfte nutzte sich bietende Gelegenheiten. Einen Freistoß vorbei an Freund und Feind bugsierte Tom Schmidtke zur umjubelten Führung über die Linie (11.). Musste Holstein wenig später nach Magdeburger Lattentreffer eine bange Schrecksekunde überstehen (16.), so schufen die Hausherrn noch vor der Halbzeit Fakten. Eine Aktion aus dem Lehrbuch führte zum 2:0: Marvin Meißner ging auf der rechten Seite steil, flankte dann in perfekter Weise mit hart und mit Effet in die Box, wo sich Selim Ajkic hochschraubte und unhaltbar einköpfte (26.). Das erlösende 3:0 markierte der lange verletzte Flügelflitzer selbst, mit kurzem Dribbling an der Strafraumgrenze und strammem Abschluss in die lange Ecke sorgte der Debütant für das nächste Glanzlicht. Selbst ohne die fehlenden Leistungsträger Hinterleitner und Jungehülsing ließen sich die Jungstörche den dritten Saisonsieg auch nach kurzem Magdeburger Lebenszeichen – Anschlusstreffer von Ogbaidze (52.) – im ereignisärmeren zweitem Durchgang nicht mehr nehmen.

Gerangel im Holsteiner Strafraum: v.l.: Marlon Schweda, Tjark Lasse Scheller (Kiel), Justin Habel, Tom Louis Schmidke (Kiel) Neil Helbing (Kiel) und Yannick Schimmelpfennig.

A-Junioren-Bundesliga

Eintracht Braunschweig - KSV Holstein 2:3 (2:0)

Was für eine Reaktion! Bereits auf die Verliererstraße geratene Jungstörche bogen den ernüchternden 0:2-Rückstand mit einer Willensleistung in der zweiten Hälfte um. Es lief zunächst äußerst unglücklich für die Gäste: Einem deutliche Chancenplus mit Aluminiumtreffern von Möller (14.) und Melahn (40.) als Highlights setzten die Löwen gerade einmal drei Gelegenheiten entgegen. Zweimal schlug die Kugel ein – so als Mittelstädt gleich mit dem ersten Schussversuch traf (26.) und Alex Vojtenko mit dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter nachlegte (45.). Wesentlich effizienter ging der Gast von der Förde nach dem Seitenwechsel zu Werke – und hatte endlich auch das nötige Matchglück. So kullerte die Kugel direkt nach Wiederbeginn über die Torlinie, Jan Matti Seidel hatte nach Griese-Freistoß am schnellsten reagiert (46.). Braunschweigs Aktionen blieben nahezu ungefährlich, Holstein zog den Löwen mit eindrucksvoller Zweikampfstärke den Zahn. Im Kieler Chancenfestival der zweiten Hälfte behielt Offensivkraft Tim Möller die Nerven, der den hervorragenden Auftritt des gesamten Teams per Doppelpack krönte (68./79.). Für beide Kieler Mannschaften gilt: Wenn die Ergebnisse ausbleiben, wächst automatisch der Erfolgsdruck. Der aktuelle Doppelschlag brachte vorerst Luft im Überlebenskampf und ein Fünfpunktepolster auf die Abstiegsplätze.

