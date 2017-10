Holstein Kiels Gegner Heidenheim: Schieflage in der Idylle

Dieses traumhafte Bild hatte sich in den Hinterköpfen der Macher vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim tief verankert. Irgendwann, so Vereinsboss Holger Sanwald vor Beginn dieses Spieljahres, sei die Zeit reif für den Aufstieg in die Erste Liga. Und warum eigentlich nicht gleich jetzt? Die Realität nach neun Spieltagen gleicht vor dem Gastspiel des bislang so forschen Aufsteigers Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) eher einem Albtraum: Relegationsrang 16, Stress mit den eigenen Ultras, Schieflage in der Idylle der schwäbischen Ostalb. In luftiger Höhe von 555 Metern auf dem Schlossberg liegt die heimische, 15000 Zuschauer fassende Arena. Sie ist im Besitz der 48000 Einwohner zählenden Stadt gut 30 Kilometer nördlich von Ulm und benannt nach dem ortsansässigen Technikkonzern Voith GmbH & Co. KGaA. der mit der Turbo Lokomotivtechnik auch einen Standort in Kiel besitzt.

Ein starker Wirtschaftspartner, ein schönes Stadion, dazu Platz sechs in der Tabelle der abgelaufenen Serie, die Leistungsträger gehalten – die Richtung stimmte vor dem vierten Heidenheimer Jahr im Bundesliga-Unterhaus. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. Denn nach Rang vier in der Hinrunde der vergangenen Saison beendet der 1. FCH die Rückrunde lediglich als 15. Und auch in diese Serie startete das Team von Cheftrainer Frank Schmidt mit vier Niederlagen und nur einem Sieg. Es folgten fünf Zähler in der Englischen Woche und zuletzt die 0:2-Heimschlappe gegen Dynamo Dresden. Danach wurde auch die Wortwahl des 48-jährigen, in Heidenheim geborenen Schmidt rauer.

„Das ist ein ganz bitterer Tag für uns. Wir dürfen jetzt nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Ein Stuhlkreis hilft da auch nicht weiter“, so der Coach, der mit zehn Jahren beim selben Verein aktuell Rekordhalter im deutschen Profifußball ist.Schmidts Appelle sind typisch für derartige Situationen: Charakter zeigen, Ärmel hochkrempeln! Sein Klartext-Credo: „Wir haben ein paar Mal richtig auf die Fresse bekommen. Das ist jetzt für mich der Ansporn, dass wir uns gemeinsam da unten herausarbeiten. So etwas kann auch Spaß machen.“ Vor allem dann, wenn der Vorstandsvorsitzende Sanwald immer wieder bekräftigt, er würde Schmidt auch mit einem Vertrag auf Lebenszeit ausstatten. Des Trainers rechte Hand heißt Marc Schnatterer.

Seit 2008 trägt er das FCH-Trikot, in allen 111 Zweitligapartien der Heidenheimer stand der 31-jährige Mittelfeldspieler auf dem Feld – fast immer als Kapitän. Der Spezialist für ruhende Bälle ist das Symbol für den Heidenheimer Fußball schlechthin. Angebote aus Liga eins hat er stets ausgeschlagen. In der vergangenen Serie drehte Schnatterer richtig auf, war hinter dem Stuttgarter Simon Terodde mit 24 Punkten (elf Tore/14 Assists) zweitbester Scorer der Liga. In dieser Runde reduzieren sich seine Torbeteiligungen bislang auf vier Vorlagen. Zu wenig für die eigenen Ansprüche des Kult-Kickers vom Schlossberg. „Ich als Kapitän werde den Jungs jetzt Mut zusprechen. Wir brauchen mehr Sicherheit und Bock, uns gegenseitig zu helfen. Unser Spiel muss mit deutlich mehr Leben gefüllt werden“, sagte Schnatterer nach der Enttäuschung gegen Dresden.

Mit 4:1 gewann das Schmidt-Team in der Länderspielpause ein Benefizspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Ein erstes Signal für neue Leistungsstärke? Auf Unterstützung eines Großteils der Heidenheimer Ultras müssen die Schwaben gegen Holstein verzichten. Zehn Minuten vor dem Ende der Partie gegen Dresden am 1. Oktober waren einige „Fans“ über den Zaun geklettert und hatten den Innenraum des Stadions geentert. Auslöser soll ein Banner gegen Stadionverbote gewesen sein, das vom Ordnungsdienst entfernt wurde. Schon zuvor hatten Personen aus der FCH-Fanszene mit Pyrotechnik gezündelt. Nachdem andere Zuschauer „Ultras raus“ skandiert hatten, verließen diese die Arena und hinterließen eine große Lücke im Fanblock.