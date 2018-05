Holstein-Verteidiger Schmidt über Relegation: "Geldmacherei und Werbescheiß"

Anzeige

Holstein Kiel schiebt Relegations-Frust! Nach Teamkollege Dominic Peitz hat sich auch Verteidiger Dominik Schmidt heftig über den Modus der Playoffs um die Bundesliga beklagt und indirekt Verbesserungen bei der Bestimmung des 18. Bundesliga-Startplatzes gefordert. Die Kieler hatten am Pfingstmontag gegen den VfL Wolfsburg den Sprung in die Bundesliga verpasst, die "Wölfe" retteten sich wie schon im Vorjahr im Nachsitzen.

"Dem Drittletzten der Bundesliga gibst du noch einmal die Chance, in zwei Spielen in der Liga zu bleiben", schimpfte der 30-Jährige nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. "Und eine Mannschaft, die sich in der Zweiten Liga eine Saison lang den Arsch aufreißt, muss sich in zwei Spielen gegen eine Mannschaft behaupten, die einen Etat hat wie ein Champions-League-Klub."

"Leistung besser abgerufen als Wolfsburg"

Der erfahrene Innenverteidiger wurde in seiner Kritik noch deutlicher: "Irgendwann muss auch mal gut sein mit dieser ganzen Geldmacherei und dem Werbescheiß. Im Fußball geht es um Sport, da geht es um Leistung. Und ich glaube, die haben wir in der ganzen Saison besser abgerufen als Wolfsburg in der ersten Liga."

Der gebürtige Berliner wechselte 2015 von Preußen Münster an die Förde und absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 36 Spiele für die "Störche". Der Vertrag des Abwehrchefs läuft noch eine weitere Saison.

Schon Peitz äußerte harsche Kritik

Ähnlich wie Schmidt hatte sich auch Teamkollege Peitz geäußert. Der 33-Jährige grollte, die Wolfsburger würden in zwei Partien ihr volles Leistungspotenzial abrufen und ansonsten ihr Geld zählen.

Gescheitert sei man nicht, betonte er. "Wenn einer gescheitert ist, dann der VfL Wolfsburg - darin, eine bundesligataugliche Mannschaft aufzustellen. Sie haben eine katastrophale Saison gespielt." Der VfL Wolfsburg hatte sich nur mit großer Mühe am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz gerettet. Stattdessen stiegen der 1. FC Köln und der Hamburger SV aus der Bundesliga ab - Gegner, gegen die in der kommenden Saison auch Holstein Kiel antreten muss.

Seit 2009 haben sich in der Relegation nur zweimal die Zweitligisten durchgesetzt - der Tabellendritte der 2. Liga, bis zu diesem Zeitpunkt ein garantierter Bundesliga-Aufsteiger, zog in den letzten sechs Jahren immer den Kürzeren gegen den Drittletzten der Bundesliga. Schon im Vorjahr hatte sich Wolfsburg erst in der Relegation gerettet - damals gegen Eintracht Braunschweig.

