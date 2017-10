"Holsteins Eleven" - Die größten Transfer-Flops

Beim SV Werder kam Sören Seidel zu sechs Bundesliga-Einsätzen. 2002 wechselte er vom Zweitligisten MSV Duisburg in die Regionalliga zu Holstein Kiel. Für die Störche erzielte er in 24 Partien für die erste Mannschaft lediglich einen Treffer.

Ralf Rangnick lotste Salim Djefaflia (Bildmitte) zur Saison 2003/04 zu Hannover 96. Dort sollte der Franzose die Offensive verstärken, aber es blieb bei einem Einsatz in der Bundesliga. Ansonsten kam er nur bei der Reservemannschaft zum Zug. 2004 erfolgte dann sein Wechsel zum Regionalligisten Holstein Kiel und auch dort konnte er sich nicht durchsetzen. Djefaflia kam nur auf lediglich vier Einsätze. Nach einer weiteren Saison in der zweiten Mannschaft der Störche (fünf Einsätze, ein Tor) beendete er 2006 seine Karriere.

Von ihm hätte man mehr erwartet. Mike Rietpietsch spielte in der Bundesliga für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen, den VfL Bochum und den MSV Duisburg, von wo er im Winter 2006 als Leihgabe für die Rückrunde zu Holstein Kiel kam. Bei den Störchen kam Rietpietsch auf lediglich zehn Einsätze in denen er zwei Treffer erzielen konnte.

48 Spiele bestritt Nasir El Kasmi (rechts) für den MSV Duisburg in der 2.Fußball-Bundesliga vor seinem Engagement bei Holstein Kiel in der Saison 2006/2007. Bei den Störchen kam der Marokkaner nur zu sechs Einsätzen in ersten Mannschaft und blieb dabei ohne Torerfolg.

Bei Dynamo Dresden und beim Hallenschen FC konnte Thomas Neubert mit einer soliden Trefferquote überzeugen. Im Trikot der war Störche ihm dies jedoch nicht vergönnt. In der Saison 2006/2007 kam Neubert zu 16 Einsätzen und blieb hierbei ohne Torerfolg. In den Jahren 2009 bis 2014 gehörte er als Fitnesstrainer zum Team von Laurentiu Reghecampf, mit dem er unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und Steaua Bukarest Halt machte. Aktuell ist er beim ZSKA Sofia als Konditionstrainer unter Vertrag.

Auf zahlreiche Stationen im deutschen Fußball bringt es Stephen Kanu Famewo (unter anderem Eintracht Frankfurt, SV Wehen, SV Meppen, FC 08 Homburg, SV Wilhelmshafen, Kickers Emden). Auch für Holstein Kiel war er zwei Jahre am Ball (2007-2009). Famewo kam jedoch nur auf 20 Einsätze in der ersten Mannschaft. Der heute 33-Jährige spielt seit Juli 2016 für den TuS Harsefeld in der Landesliga Lüneburg.

