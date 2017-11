"Holsteins Eleven" - Fußballprofis, die aus der Jugend von Holstein Kiel stammen

Andreas Köpke ist zweifelsohne der bekannteste Jugendspieler von Holstein Kiel. Insgesamt 16 Jahre schnürte er seine Fußballschuhe für die Störche. Nach seiner Zeit in Kiel spielte er für den SC Charlottenburg, Hertha BSC, den 1.FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille.Seine größten Erfolge als Spieler waren die Titel bei der EM 1996 (als Stammtorhüter) und bei der WM 1990 (als dritter Torhüter). Als Torwarttrainer gewann er die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. © Beckmann

André Bistram spielte bei Schleswig 06 und bei Eutin 08, bevor er in die Jugend von Holstein Kiel ging. In der Saison 1984/85 war Bistram mit elf Toren bester Torschütze des Vereins, und in der Saison 1985/86 wurde er sogar Torschützenkönig in der Oberliga Nord mit 27 Toren. Insgesamt erzielte Bistram in 111 Spielen für die KSV Holstein 55 Tore. Zur Saison 1986/87 wechselte Bistram zum FC Schalke 04. Er konnte sich sofort als Stammspieler durchsetzen und in den ersten sechs Spielen vier Tore erzielen. Nächste Station war der FC St. Pauli (1988-1990). Mit den Kiezkickern gelang der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. © Beckmann

Francisco Copado (links) erlernte in Kiel das Fußballspielen. Zunächst bei Eintracht Kiel (1980-1989), später dann bei Holstein Kiel (1989-1991) durchlief er die verschiedenen Jugendmannschaften. Zur Saison 1992/1993 erhielt er einen Profivertrag beim Hamburger SV, dessen Scouts schon geraume Zeit ein Auge auf den Offensivspieler geworfen hatten.Weitere Stationen seiner Karriere waren RCD Mallorca, TeBe Berlin, die SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Zuletzt trainierte Copado den Regionalligisten Teutonia Watzenborn-Steinberg. © Paesler

Fin Bartels (vordere Reihe, ganz links) wechselte 2002 von der SpVg Eidertal Molfsee zu Holstein Kiel. Dort blieb Bartels bis zum Abstieg in die Oberliga Nord 2007. Weitere Stationen seiner Karriere waren Hansa Rostock (2007 - 2010) und der FC St. Pauli (2010 - 2014).Seit der Saison 2014/15 steht Bartels beim SV Werder Bremen unter Vertrag und ist dort seitdem fast durchgängig Stammspieler und Leistungsträger. © Eisenkrätzer

Sidney Sam begann seine Karriere beim TuS Mettenhof und gelangte über den FC Kilia Kiel zu Holstein Kiel Holstein. Für die Störche war er von 2002 bis 2004 in der Jugend aktiv, bis Talentsichter des Hamburger SV auf ihn aufmerksam wurden. In der 1.Bundesliga erzielte Sam 26 Tore in 122 Partien (Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Darmstadt 98, FC Schalke 04). Für die deutsche Fußballnationalmannschaft kam Sam fünfmal zum Einsatz. Seit August 2017 steht Sam beim Zweitligisten VfL Bochum unter Vertrag. © Lühn

Im Jahre 2006 wechselte der damals 14-jährige Christopher Avevor vom Eckernförder SV in die Jugend von Holstein Kiel. 2008 wurde er von Hannover 96 verpflichtet. Zur Saison 2010/11 erhielt Avevor dort einen Profivertrag und kam dort zu seinem Erstligadebüt. Mitte August 2012 wurde er für die Saison 2012/13 an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. Im Juni 2014 wechselte er zu Fortuna Düsseldorf und unterzeichnete dort einen bis zum 30. Juni 2016 laufenden Vertrag.Ende Mai 2016 wurde bekannt, dass Avevor zur neuen Saison zurück zum FC St. Pauli wechselt. Sein Vertrag läuft dort bis 2019. © Paesler

Dan-Patrick Poggenberg wechselte 2008 als 16-Jähriger zu Holstein Kiel. Bis 2012 absolvierte er 49 Spiele in der Profimannschaft, in denen er zwei Tore erzielte, und drei Spiele für die zweite Mannschaft von Holstein Kiel. Im Sommer 2012 wechselte er in die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg. Ende 2013 unterschrieb er einen Profivertrag für die Bundesliga-Mannschaft des VfL. Im Sommer 2014 wurde er für ein Jahr an den Drittligisten Chemnitzer FC verliehen. Für die Chemnitzer absolvierte er in der Saison 2014/15 35 Ligaspiele. Seit 2015 steht Poggenberg beim MSV Duisburg unter Vertrag. © Hornung

Melvyn Lorenzen kam im Alter von 12 Jahren vom Oldenburger SV zu Holstein Kiel. Das Trikot der Störche trug er von 2007 bis 2013. Dann wechselte Lorenzen zu Werder Bremen, wo er zunächst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord spielte. Für die Bremer Profimannschaft gab er im Oktober 2013 sein Bundesligadebüt.Im Heimspiel gegen Hannover 96 am 13. Dezember 2014 gehörte er zum ersten Mal zur Startformation und konnte dabei gleich erstes Bundesligator erzielen. Im Mai 2016 debütierte er für das Heimatland seines Vaters Uganda beim Spiel gegen Simbabwe. © Molter

Hauke Wahl machte seine ersten fußballerischen Gehversuche im Kreis Stormarn beim Witzhaver SV und dem TSV Trittau. Ab 2010 spielte er für die A-Jugend von Dynamo Dresden und von Januar 2012 bis Sommer 2013 für die U-19 von Holstein Kiel. Danach spielte er für das in der 3. Liga spielende Profiteam und war dort Stammspieler in der Innenverteidigung. Im August 2015 wurde Wahl vom damaligen Zweitligisten SC Paderborn 07 verpflichtet. Im Juni 2016 wechselte er zum Erstligisten FC Ingolstadt 04. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2019. Derzeit ist Wahl an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. © Schinke

Max Christiansen wechselte 2010 als C-Jugendlicher von Flensburg 08 zu Holstein Kiel. Nach nur einem Jahr verließ er den Verein wieder und bezog das Internat des F.C. Hansa Rostock. Dort gab er sein Debüt in der Profimannschaft am 32. Spieltag der Saison 2013/14. Im Januar 2015 wechselte Christiansen in die 2. Fußball-Bundesliga zum FC Ingolstadt 04. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.Mit Ingolstadt gelang ihm am Ende der Saison 2014/15 als Zweitligameister der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. © Schwarz