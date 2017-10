Holsteins Spiel gegen Bielefeld fast ausverkauft

Und schon wartet der nächste Kracher auf den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Am Sonnabend (13 Uhr) gastiert der Tabellensechste Arminia Bielefeld im Top-Spiel bei den zweitplatzierten Störchen. Das Holsteinstadion ist so gut wie ausverkauft. Die 9800 Kieler Zuschauern zur Verfügung stehenden Tickets sind vergriffen. 1700 von 2200 Karten für den Gästeblock sind an den Arminen-Anhang verkauft. Die Störche-Verantwortlichen indes glauben, dass sich noch mehr Schlachtenbummler aus Ostwestfalen auf den Weg an die Förde machen werden.

Grünes Licht für einen Einsatz signalisiert Kenneth Kronholm. Der KSV-Torwart musste wegen einer leichten Reizung am Innenband seines operierten Knies am Mittwoch mit dem Trainings aussetzen. Am Donnerstag allerdings stand er wieder zwischen den Pfosten. Anfang schließt auf anderen Positionen Personalwechsel nicht aus. So könnte der aus Bochum ausgeliehene Tom Weilandt seine Startelf-Premiere auf dem linken Störche-Flügel feiern. „Tom hat nach seiner Einwechslung in Heidenheim gut gespielt und die Flanke zu Marvin Duckschs Kopfballtreffer zum 5:3-Endstand geschlagen“, so der Coach, der mit seinen angedachten Maßnahmen auch der anstehenden Belastungen mit dem Pokalspiel bei Mainz 05 (Dienstag, 20.45 Uhr) und der Auswärtaufgabe bei Darmstadt 98 (28. Oktober, 13 Uhr) Rechnung tragen will: „Die Englische Woche wird schon viel Kraft kosten.“