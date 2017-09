Holt Euch den Rollo! Die SPORTBUZZER-Aktion mit Rolf Fuhrmann

UND SO LEICHT GEHT'S: Schreibt einfach eine E-Mail an rollo@sportbuzzer.de mit dem Betreff: "Holt Euch den Rollo" und erklärt uns, warum ihr es verdient habt, dass der Kult-Reporter zu Eurem Klub kommt. Videos, Fotos, Zeichnungen, Choreos - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Steht demnächst in Jubiläum an? Habt ihr den kultigsten Stürmer der Liga oder das geilste Clubhaus? Gibt es bei Euch die beste Bratwurst oder habt ihr die kreativsten Fans? Den kleinsten Platz, die längste Theke? Rollo kommt vorbei und wird sich persönlich überzeugen. Egal ob in Lübeck, Rostock, Hannover, Wolfsburg oder Kiel - kein Weg ist ihm dafür zu weit.