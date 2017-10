Holt Werder Bremen Ex-Trainer Schaaf zurück?

Der „Weser Kurier“ hatte zuvor über entsprechende Gedanken bei den Hanseaten berichtet. Demnach wolle Werder bei der Mitgliederversammlung am 20. November einen Satzungsänderungsantrag zur Abstimmung bringen. Dieser sähe eine Veränderung der Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung vor. In diesem Zuge könne künftig der neue Posten eines Technischen Direktors geschaffen werden, für den Schaaf vorgesehen sei. „Die Sache liegt mir sehr am Herzen“, bestätigte Schaaf.