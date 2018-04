Horror-Unfall in Hockenheim: Motorradfahrerin tot

Trauer um Julie Mortensen! Die 30-jährige Motorrad-Rennfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Hockenheimring tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Dänin am Samstag die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte auf die Rennstrecke. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie später an ihren Verletzungen starb.

Durch die vor Ort anwesenden Rettungskräfte wurde sie sofort erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim wurden die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.

Nicht der erste Hockenheim-Todesfall

Auf dem Ring fanden am Wochenende die 1000 Kilometer von Hockenheim statt, ein Langstreckenrennen mit 70 Teams in 43. Auflage. Es ist das älteste Rennen dieser Art in Deutschland. Die Unfallursache: Mortensen stürzte mit ihrer Daytona 675R im Zeittraining auf der langgezogenen Highspeed-Linkskurve Parabolica, die es seit dem Neubau des Rings 2002 gibt.