Horst Heldt: In Stuttgart Meister-Macher, bei 96 Krisen-Manager

Immerhin: Es läuft in diesen Tagen nicht alles schlecht für Horst Heldt. Wenn sich der viel kritisierte Manager von Hannover 96 an die erfolgreichen Anfänge seiner Managerkarriere erinnern will, muss er dazu nur am Sonntag durch das Stadion des nächsten Gegners spazieren.

"Es gibt einen schwachen Moment"

Dort hängen immer noch die Fotos, die Heldt und den VfB Stuttgart vor zwölf Jahren beim Gewinn der deutschen Meisterschaft zeigen. „Natürlich erinnert sich jeder gern daran, und es gibt den schwachen Moment, in dem man mal darüber nachdenkt“, sagt Heldt. „Aber unsere Situation hier steht klar im Vordergrund. Es geht nur darum, alles dazu beizutragen, dass wir in Stuttgart erfolgreich sind“, sagt der Manager mit Blick auf das Kellerduell am Sonntag (15.30 Uhr) in Stuttgart.