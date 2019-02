"Da kann man nicht viel zu sagen": 96-Manager Horst Heldt stellt Qualitätsfrage (nicht) 

Horst Heldt, was sagt man nach so einem Auftritt von Hannover 96?

Da kann man nicht viel zu sagen, außer dass wir nach zwölf Minuten schon zwei Tore bekommen haben. Dann kommt das zum Tragen, was wir nicht gebrauchen können: Verunsicherung, sich nicht wehren, da fließt alles ineinander. Insgesamt war das kein Auftritt, der uns befähigt, Punkte mitzunehmen. Es hätte noch höher ausfallen können.

Ist der Aufwind aus dem Nürnberg-Spiel schon wieder vorbei?

Nein. Aber wenn du nach zwölf Minuten mit zwei Toren hinten liegst, ist es verdammt schwer. Bis zum 0:1 ist nichts passiert – wir haben einen Eckball, es steht 0:0 und wir kriegen dadurch ein Tor. So was darf einfach nicht passieren. Wenn du einen Matchplan hast, und du liegst nach zwölf Minuten 0:2 hinten, dann ist das schlecht, und der Matchplan ist hin. Da geht das, was wir gut gemacht hatten, wieder flöten.