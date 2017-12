Horst Heldt ist auf den Winter vorbereitet: "Transferphase wird sehr intensiv!"

Tranier André Breitenreiter fordert schon seit länger Zeit Neuzugänge und nimmt Manager Horst Heldt in die Pflicht. Um wen es sich handeln soll, wird täglich diskutiert, fest steht aber jetzt schon: "Wir müssen Konkurrenzkampf schaffen - das heißt neues Personal!"

Auch wenn es in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg für Hannover 96 in der Bundesliga gab, hat der aktuelle Profi-Kader bisher eine starke Hinrunde auf den Rasen gelegt. Dennoch ist für die Rückrunde klar: Der Aufsteiger will und muss sich personell verstärken.

Das hat der Auftritt am vergangenen Sonnabend in München noch mal deutlich gezeigt. Die 96-Profis verkauften sich zwar teuer bei der 1:3-Niederlage beim Rekordmeister, aber wenn Trainer André Breitenreiter wegen Ausfällen auf zu viele Spieler verzichten muss, ist die qualitative Dichte des Kaders zu dünn.

Diese Spieler sind bei Hannover 96 zur Zeit verletzt oder angeschlagen. Ihlas Bebou hat Probleme mit seiner Statik und lässt sich behandeln. © imago/DeFodi Schon wieder das Knie: 96-Akteur Waldemar Anton verletzt sich im Training. © Federico Gambarini Martin Harnik hat die Grippe erwischt. Der Österreicher musste Antibiotika nehmen, konnte aber schon wieder mittrainieren und gegen Bayern eingewechselt werden. Bei der Trainingseinheit am 16. August zog sich der gerade erst frisch zum 96-Kapitän gekürte Edgar Prib einen Kreuzbandriss zu. Eddy kehrt langsam zurück und dreht bereits Laufrunden um die Mehrkampfanlage. © Petrow Noah-Joel Sarenren Bazee hat einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Die Prognosen besagten, dass der 21-Jährige wahrscheinlich erst im kommenden Jahr wieder spielen könne. Vor der Partie gegen den SV Werder Bremen ist der Flügelspieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, wird aber erst einmal behutsam aufgebaut. © Sielski Uffe Bech riss sich beim Training den Außenmeniskus und musste am rechten Knie operiert werden. Seine Rückkehr ist bisher noch nicht abzusehen. Nach einem harten Foul von HSV-Stürmer Sven Schipplock wird Felipe gegen Hamburg auf einer Trage verletzt vom Feld getragen. Eine MRT-Untersuchung ergab einen Sehnenabriss in den Adduktoren - die Hinrunde ist für Felipe gelaufen. © Team zur Nieden Angreifer Jonathas zog sich vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart im Training einen Sehnenteilriss im Oberschenkel zu. Er fällt bis zum Rückrundenstart aus. © imago/Nordphoto

​"Wir müssen Konkurrenzkampf schaffen" Breitenreiter forderte deshalb zuletzt Winter-Verstärkungen für die Abwehr und den Sturm. „Uns fehlen Leute, vorn im Angriff und hinten auf der Innenverteidigerposition. Wir müssen Konkurrenzkampf schaffen – und das heißt neues Personal“, sagte der 96-Trainer. In der Innenverteidigung fehlt der Brasilianer Felipe (Sehnenriss) noch länger, im Sturm muss Breitenreiter auf Rekord-Einkauf Jonathas (Sehnenteilriss) verzichten. Der Angreifer fällt noch mehrere Wochen aus, absolviert gerade in der Heimat Brasilien seine Reha.

Das Transferprojekt muss Manager Horst Heldt, der das Thema Winter-Einkäufe auch in seinen Gesprächen mit 96-Boss Martin Kind diskutierte, jetzt angehen. Viel Bewegung im Transfer-Karussell ist allerdings noch nicht. „Im Moment ist der Markt noch sehr ruhig. Wir überprüfen ihn und sind vorbereitet. Aber es ist noch zu früh, um in endgültige Entscheidungen zu gehen. Auch bedingt dadurch, dass noch einige Clubs im Europapokal spielen und die englische Woche ansteht. Da können noch unvorhergesehene Dinge geschehen“, erklärte Heldt.

​Lang und Elez keine Billiglösungen In der Abwehr soll der 96-Blick dem Fachmagazin „kicker“ nach in die Schweiz und nach Kroatien gehen. Beim Schweizer Club FC Basel spielt Rechtsverteidiger Michael Lang, der auch als Innenverteidiger spielen kann. Der 26-Jährige hat allerdings noch einen Vertrag bis 2019 und einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro. Nach Sportbuzzer-Informationen soll er bei 96 weit oben auf der Liste stehen, ebenso wie Innenverteidiger Josip Elez von HNK Rijeka aus Kroatien. Der 23-Jährige hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Beide Abwehr-Kandidaten wären also keine Billiglösung für den Aufsteiger aus Hannover.

Wie tief kann 96 wirklich in die Tasche greifen für neue Spieler im Winter? „Es gibt einen engen Austausch mit Martin Kind, der am Ende entscheidet, was finanziell möglich ist. Das hängt auch immer von Möglichkeiten ab, ob sich der ein oder andere von unseren Spielern noch verändern möchte“ sagte Manager Heldt.

Zu- und Abgänge: Das sind die Transfergerüchte rund um Hannover 96: 96-Verteidiger Salif Sané steht bei einigen internationalen Top-Klubs auf dem Zettel. 96-Manager Horst Heldt weiß, dass sich „viele Vereine Gedanken machen über Salif, aber eine Anfrage gibt es nicht“. Vorzeitig abgeben möchte 96 den Senegalesen allerdings nicht. © imago/Hübner Gerüchten zu Folge möchte der FC Everton Marvin Bakalorz im Winter verpflichten. © imago/Hübner Kenan Karaman: Besiktas Istanbul soll inzwischen signalisiert haben, ihn verpflichten zu wollen. Entweder im Winter schon oder im Sommer nach 96-Vertragsende. © Lobback Der Wolfsburger Robin Knoche käme für Hannover 96 als Felipe-Ersatz infrage. Unter Martin Schmidt spielt der 25-jährige keine wichtige Rolle. © Imago Der Dortmunder Neven Subotic (27) möchte die Borussia im Winter verlassen. Subotic bietet sich für 96 an. Er ist erfahren, gut im Spielaufbau, kommt allerdings in Dortmund nicht an Sokratis, Marc Bartra und Ömer Toprak vorbei. © imago/DeFodi Dario Maresic spielt bei Sturm Graz neben Ex-96-Kapitän Christian Schulz. 96-Manager Horst Heldt und der Sportliche Leiter Gerald Zuber waren bereits in Österreich, um sich den 18-Jährigen anzuschauen. © Imago/GEPA pictures Sebastien Bassong trainierte bis September bei Birmingham City unter seinem früheren Tottenham-Trainer Harry Redknapp. Der hatte den bärigen Verteidiger vor neun Jahren für neun Millionen Euro aus Newcastle geholt. Der Trainer wollte den Kameruner auch diesmal verpflichten. Aber bevor dies gelang, feuerte der Club Redknapp im September. Bassong wäre ablösefrei und sofort spielberechtigt. © imago/Eibner Europa Auf dem Markt der arbeitslosen Profis hat sich der 96-Manager bereits umgesehen. Jan Kirchhoff (27), zuletzt bei Bayern München und Sunderland AFC, wäre beispielsweise zu haben. Er spielte auch schon bei Schalke - unter dem heutigen 96-Manager Heldt. Fehlende Spielpraxis ist für André Breitenreiter allerdings ein Thema. © imago/Action Plus Der variabel einsetzbare und darüber hinaus noch torgefährliche Schweizer Nationalspieler Michael Lang vom FC Basel wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. © imago/Geisser

Gekoppelt an neue Stars ist also die Ausdünnung der aktuellen Mannschaft. „Unser Kader hat eine entsprechende Größe. Danach müssen wir gucken, was wir investieren können und was nicht“, erklärte Heldt. Namen, die im Zuge eines Transfers immer wieder fallen, sind zum Beispiel Uffe Bech, Sebastian Maier oder Kenan Karaman, bei dem aber ein ablösefreier Wechsel im Sommer als wahrscheinlicher gilt.

​"Transferphase wird sehr intensiv" In 27 Tagen – am 1. Januar 2018 – öffnet das Transferfenster wieder offiziell, und spätestens dann erwartet der 96-Manager eine Menge Bewegung auf dem Markt. „Die Transferphase im Winter wird sehr intensiv sein, weil die Spielpause nur ganz kurz ist und alle Teams zum Rückrundenstart bestmöglich vorbereitet sein wollen“, sagte Manager Heldt. Jetzt herrscht noch Ruhe vor dem Winter-Sturm.

