Heldt über die Gespräche mit Kind: "Haben eine Zukunftsvision für Hannover 96 entwickelt"

Donnerstagvormittag redeten Kind und Heldt weiter. Es war zäh – und spannend, was der Manager mittags sagen würde. Auf der Pressekonferenz sagte er dann gar nichts dazu, nur in der sogenannten Mixed Zone der HDI-Arena stellte er sich für eine Viertelstunde. „Ich kann weder das eine noch das andere verkünden“, sagte Heldt.

Der Zeitplan war darauf ausgerichtet, dass Heldt um 13 Uhr auf einer Pressekonferenz seine Entscheidung bekanntgibt. Am Vorabend hatte er vier Stunden – bis kurz vor Mitternacht – mit 96-Chef Martin Kind und Ex-Bayern-Manager Christian Nerlinger verhandelt. Nerlinger berät Kind in wichtigen Fragen.

Der Eindruck blieb – Heldt will nach Köln, darf aber nicht. „Es gab temporär eine Phase, da wäre er gern nach Köln gegangen“, bestätigt Kind rückblickend. Als die Kölner ihrem Wunschkandidaten dann abgesagt hatten, wurden sie bei 96 gesprächiger – und es gab plötzlich einen anderen Heldt. Wie bei Dr. Jekyll und Mister Hyde – als ob zwei seltsame Persönlichkeiten in ihm steckten.

„Nach den guten Gesprächen mit Martin Kind, in denen er mir ausführlich aufgezeigt hat, wie wir gemeinsam die Zukunft von 96 gestalten wollen, stand für mich außer Frage, dass ich meine Arbeit in Hannover fortsetzen möchte. Danach war ein Wechsel kein Thema mehr“, so Heldt. Und der Ex-Profi sagt auch: „Wir haben dem 1. FC Köln die Möglichkeit gegeben, die Öffentlichkeit darüber als Erstes zu unterrichten.“

Heldts Mittagswischiwaschi war demnach geplant, damit die FC-Chefs sich ordnen konnten. „Er wollte den Kölnern helfen, das war vielleicht ein bisschen naiv“, meint Kind. Statt öffentlich Herr des Verfahrens zu sein, haben Heldt und 96 den Kölnern den Ball überlassen.