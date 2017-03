Bader und Möckel sind raus: Horst Heldt wird Sportdirektor bei Hannover 96

Nach dem 0:2 in Karlsruhe hat 96 gehandelt, aber nicht Trainer Daniel Stendel wurde wie erwartet entlassen, sondern die sportliche Führung. "Der Aufsichtsrat hat aus diesem Grund Sport-Geschäftsführer Martin Bader und den Sportlichen Leiter Christian Möckel mit sofortiger Wirkung von ihren Verpflichtungen aus den jeweiligen Arbeitsverträgen freigestellt", teilte 96 am Sonntag mit.

Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Altkanzler Gerhard Schröder hatte am Nachmittag im Kokenhof in Großburgwedel getagt. "Die Aufgaben von Bader und Möckel übernimmt ab sofort Horst Heldt", heißt es. Bei einer Pressekonferenz am Montag, 15 Uhr, soll Heldt offiziell vorgestellt werden.