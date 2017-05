Hrubesch exklusiv: "Der HSV spielt auf seinem eigenen Level - leider ist das nicht positiv gemeint!"

Die Lage beim Hamburger SV hat Horst Hrubesch ganz genau beobachtet. Die Klubikone war im Herbst sogar als Trainer im Gespräch, sagte damals aber ab. Heute schaut der 66-Jährige, der zwischen 1978 und 1983 für den HSV in 159 Spielen 96 Tore schoss und Ende der Achtzigerjahre als Trainer in Wolfsburg auf der Bank saß, ganz genau auf das Abstiegsfinale zwischen dem HSV und dem VfL, wie er im SPORT BUZZER-Kurzinterview verrät.

SPORTBUZZER: Packt der HSV den Klassenerhalt?

Hrubesch: Ich hoffe, dass der HSV nicht in die Relegation muss. Das wird dieses Jahr hart. Braunschweig wird nicht noch mal 0:6 verlieren wie zuletzt in Bielefeld. Es ist sehr enttäuschend, was der HSV in den letzten Jahren leistet. Vor allem in dieser Saison tut es weh, denn man hatte die Möglichkeit, sich zeitig von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Aber die Spiele, die ich gesehen habe, waren leider nicht gut. Das Spiel gegen Wolfsburg ist eine völlig offene Partie. Ich hoffe, der HSV schafft es.