DFB-Legende Hrubesch: "Mehr echte Typen bei den Frauen als bei Männern"

Hrubesch will nicht Bundestrainer werden

"Wenn Sie darauf abzielen wollen, ob ich als Bundestrainer einspringen würde: nein!", betonte Hrubesch bei der Bild am Sonntag auf die Frage, was bei einem Abschied von Joachim Löw geschehen würde: "Zumal ich sicher bin, dass Löw nicht zurücktritt. Am 31. Dezember ist definitiv Feierabend. Nun ist meine Frau mal dran", so die HSV-Legende weiter.