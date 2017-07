Jetzt live: Hannover 96 testet beim HSC Hannover

Ab heute rollt der Ball: Beim HSC Hannover in der List absolviert Hannover 96 das erste Testspiel der Bundesliga-Saison. Wir sind für Euch live dabei.

51. Minute: Maier setzt einen Freistoß an den linken Pfosten.

Steffen von Pleß klärt in letzter Sekunde vor Niclas Füllkrug... © Priesemann

Kenan Karamann wird in die Zange genommen. © Priesemann

HSC-Kapitän Julian Kolja Hyde am Ball. © Priesemann

45. Minute: In den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff passiert nicht mehr viel. Es bleibt beim 0:5 zur Halbzeit.

16. Minute: Jetzt wird auch der HSC erstmals gefährlich. Aljoscha Hyde zieht aus 25 Metern ab. Der Ball geht aber drüber.

9. Minute: Felipe passt, Füllkrug nimmt den Ball mit und schiebt ein. 0:2.

7. Minute: Das 96-Feuerwerk geht weiter. Sarenren Bazee schießt aus dem Strafraum, Füllkrug kommt an den Ball an setzt diesen an den Pfosten.