Testspielauftakt von Hannover 96: Erdinc-Feiertag in der List

Festtagsstimmung am Wurstand beim HSC, ein 96-Schützenfest in der List und ein Kumpelduell der Trainerfreunde André Breitenreiter und Martin Polomka. Aber ein lauer Sommerkick war das 10:0 von Hannover 96 nicht. Den ersten Test nahm sogar der Schiedsrichter richtig ernst mit seinem Freistoßspray. Der Unparteiische hätte theoretisch sogar den Videobeweis bemühen können. Video-Analyst Lars Barlemann hatte die Taktikkamera mitgebracht, inklusive zehn Meter hohem Stativ. 96 betrieb viel Aufwand für den Test beim Landesligisten HSC. Aber es lohnte sich.

Für einen besonders: Mevlüt Erdinc. Der zweimal verliehene Stürmer soll erneut abgegeben werden. Beim HSC spielte er nochmal und schoss sein erstes, sein zweites und sein drittes Tor in der 96-Zeit fürs Transfer-Schaufenster. Beim 6:0 (66. Minute) musste er zweimal nachsetzen, ehe der Ball im Tor war. Beim 7:0 schoss Uffe Bech ihn an (74.). Das 9:0 köpfte er herrlich in den Winkel (82.). Erdinc hatte es nie leicht bisher bei 96, hatte weder in 13 Pflichtspielen noch in seinen drei Testspielen vorher getroffen. Außerdem erfreulich: Charlie Benschop traf nach langer Verletzung wieder (8:0) – nach Vorarbeit von Erdinc.

Die Kamera hielt es die Erdinc-Momente für die Nachwelt fest. Die 2500 Zuschauer auf der Constantinstraße sahen außerdem flüssige 96-Angriffe. Die Neuen glänzten in den frischen Trikots. Der eine mehr, der andere weniger. Aber unterm Strich war keiner so glücklich wie Erdinc.

Steffen von Pleß klärt in letzter Sekunde vor Niclas Füllkrug...

Steffen von Pleß klärt in letzter Sekunde vor Niclas Füllkrug... © Priesemann

Kenan Karamann wird in die Zange genommen.

Kenan Karamann wird in die Zange genommen. © Priesemann

Florian Hübner markiert per Kopf das vierte Tor für 96.

Florian Hübner markiert per Kopf das vierte Tor für 96. © Lobback (Team zur Nieden)

Mevlüt Erdinc am Ball.

Mevlüt Erdinc am Ball. © Priesemann

HSC-Kapitän Julian Kolja Hyde am Ball.

HSC-Kapitän Julian Kolja Hyde am Ball. © Priesemann

Felix Klaus trifft per Elfmeter zum 10:0-Endstand.

Felix Klaus trifft per Elfmeter zum 10:0-Endstand. © Lobback (Team zur Nieden)

Mevlüt Erdinc on fire: Hier erzielt der Mann, den 96 gerne noch abgeben würde, sein drittes Tor zum 9:0.

Mevlüt Erdinc on fire: Hier erzielt der Mann, den 96 gerne noch abgeben würde, sein drittes Tor zum 9:0. © Priesemann

Hannovers Neuzugang Julian Korb am Ball.

Hannovers Neuzugang Julian Korb am Ball. © Lobback (Team zur Nieden)

Matthias Ostrzolek schob von hinten links die Offensive an, wenn es sein musste mit einem weiten diagonalen Pass. Da staunten die Fans am Rand: „Das sind ja Pässe wie bei Michael Tarnat“, sagte einer. Im Zentrum baute Pirmin Schwegler wie erwartet ein ruhiges Passspiel auf. Beide Neuen verdienten sich gute Noten in der ersten Halbzeit, nach der 96 mit 5:0 führte.

Das 1:0 köpfte Felipe, der beste Spieler der ersten Hälfte, schon in der 7. Minute. Das 2:0 legte der Verteidiger mit einem genauen Pass auf Niclas Füllkrug vor (9.). So lief der Ball weiter: Schwegler, Kenan Karaman, Füllkrug, Edgar Prib – Tor, 3:0 (18.). Genau so wollte es Trainer André Breitenreiter sehen: Fluffige Pässe, die durch die hartnäckige HSC-Abwehr durchliefen wie Messer durch Remouladensauce.