HSC-Meistertrainer Polomka im Interview: "Auch Breitenreiter hat uns zum Aufstieg gratuliert"

Nein, nach dem letzten Heimspiel feiern wir noch einmal im Vereinsheim und werden danach ins Palo Palo gehen. Wir trainieren in dieser Woche nur einmal am Donnerstag, lassen es insgesamt ruhig angehen. Die Jungs haben es sich verdient, diesen Erfolg jetzt ausgiebig genießen zu können. Der Heesseler SV hat uns alles abverlangt und eine tolle Saison gespielt, Kompliment meinerseits.

Das war für mich recht unspektakulär (lacht). Ich habe leider nach Spielen oft Kopfschmerzen und lag daher um 22 Uhr schon im Bett. Die Jungs haben es aber ordentlich krachen lassen und auf dem Vereinsgelände bis in die Nacht gefeiert. Die Frauenmannschaft feierte zeitgleich ihren Saisonabschluss – aus zwei Partys wurde schließlich eine.

Herr Polomka, wie lange ging denn am Sonntagabend die große Aufstiegssause beim HSC?

HSC-Trainer Martin Polomka wird so euphorisch von seinen Spielern gefeiert - da reist glatt das Meister-Shirt.

Der Ball landet zum 3:1 für den HSC in den Maschen. Timon Mitchel Jordan (links) bejubelt sein Tor mit Steffen Von-Pless.

Viel Flüssigkeit fliegt an diesem Aufstiegstag durch die hannoversche Luft.

Auch wenn sich HSC-Trainer Martin Polomka noch so wehrt - es kommt nass und alkoholhaltig von oben.

"Oberliga - Guess who is back" - die Antwort tragen die HSC-Kicker auf der Vorderseite ihrer Meister-Shirts.

Der HSC Hannover feiert den Aufstieg in die Oberliga.

Meine Philosophie ist, dass man nur richtig erfolgreich sein kann, wenn man Fußball spielen will. Der Kampf gehört auch dazu, aber das alleine reicht nicht aus. Wir legen Wert auf Kurzpassspiel, wollen viel Ballbesitz und Chancen kreieren. Das war der Unterschied zum Heesseler SV, die eher auf Kompaktheit, Standards und körperliche Robustheit setzen.

Was war ausschlaggebend für Ihren Erfolg?

Es wird in der Oberliga deutlich körperbetonter und laufintensiver zugehen. Da ist wirklich Männersport angesagt und wir müssen körperlich topfit sein, um mithalten zu können.

Einige Spieler werden uns verlassen, sechs oder sieben Neue kommen. Wir brauchen bei unserer jungen Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von etwa 23 Jahren Spieler mit Erfahrung. Bei den Neuen ist mir wichtig, dass sie gut in das harmonische Mannschaftsgefüge passen und charakterlich top sind. Und gut Fußball spielen müssen sie natürlich auch noch (lacht).

Was wird sich personell im Sommer tun?

Auf was freuen Sie sich besonders in der neuen Spielzeit?

Die Oberliga ist so attraktiv wie lange nicht mehr. Das Derby mit Arminia ist natürlich ein Highlight für die Stadt, aber auch die Spiele gegen Wunstorf oder VFV Hildesheim. Delmenhorst hat einen Zuschauerschnitt von über 800. Das wird auch toll, vor so einer Kulisse zu spielen. Und ich hoffe, dass uns auch viele Zuschauer unterstützen werden. Es ist schließlich die höchste Spielklasse Niedersachsens.

Ist die Oberliga für Sie nur eine Durchgangsstation?

So weit denken wir derzeit noch lange nicht. Wir genießen erst einmal unseren Erfolg, wollen uns dann in der Oberliga die nächsten Jahre etablieren. Um in die Regionalliga zu kommen, gehören noch viele andere Dinge dazu – nicht nur erfolgreich Fußball zu spielen. Die Rahmenbedingungen müssen da stimmen. Da spielen wirtschaftliche Aspekte eine ganz andere Rolle und Dimension.

Aber auch die Oberliga ist bereits kostenintensiv. Ein Jahr soll rund 200 000 Euro kosten …

Das ist nicht meine Baustelle. Aber es kostet natürlich eine Menge Geld. Der HSC ist gut und breit aufgestellt. Natürlich freuen wir uns aber über jeden weiteren Sponsor und brauchen diese auch. (lacht).