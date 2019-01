Der Hamburger SV will im Trainingslager in La Manga an den Grundlagen für den Aufstieg in die Bundesliga arbeiten - und wichtige Entscheidungen für die langfristige Zukunft treffen. So könnte Flügelspieler Bakery Jatta in Spanien seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim HSV nach Informationen der Hamburger Morgenpost bis 2022 verlängern. Wie das Blatt berichtet, sei sich der Klub mit dem 20-Jährigen bereits über die Rahmendaten des Kontrakts einig. Demnach solle Jattas bisheriges Jahresgehalt von angeblich 100.000 Euro auf 300.000 Euro angehoben werden.