Die Einzelkritik zum Top-Spiel: So waren der HSV und der 1. FC Köln in Form

Douglas Santos – Note 2: Der brasilianische Linksverteidiger ließ hinten nichts anbrennen, hatte seinen Gegenspieler Dominick Drexler meist im Griff, war zudem sehr aktiv in das Offensivspiel beteiligt. Unter Trainer Hannes Wolf zieht er häufiger in die Mitte, um von dort Chancen zu kreieren. So bereitete er die erste HSV-Chance für Narey vor. In der 67. Minute hatte er selber den Führungstreffer auf dem Fuß. Tolle Vorlage für den Treffer von Lasogga.