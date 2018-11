2. Liga im Liveticker: Der HSV empfängt den 1. FC Köln zum Spitzenspiel

Es ist das Gipfeltreffen der 2. Bundesliga. Zum Abschluss des zwölften Spieltages treffen die beiden Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und 1. FC Köln aufeinander. Dabei geht es am Montag (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) nicht nur um die Tabellenführung. Ein Sieg hätte sicher auch eine psychologische Wirkung.

Der 1. FC Köln ging mit 21 Zählern als Tabellenführer in den zwölften Spieltag. Punktgleich dahinter die Hamburger. Nach den Sonntags-Spielen übernahm HSV-Stadtrivale FC St. Pauli (22) nach dem Sieg bei Arminia Bielefeld vorerst Platz eins. Den werden die Kiezkicker in jedem Fall verlieren, selbst wenn sich Hamburg und Köln unentschieden trennen. Der 1. FC Köln wartet seit drei Spielen auf einen Sieg in der Liga. Der HSV tut sich besonders im heimischen Stadion schwer. In sechs Partien im Volksparkstadion gab es erst zwei Siege.