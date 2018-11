Das sagt HSV-Kapitän Aaron Hunt zur Entlassung von Ex-Trainer Christian Titz

Aaron Hunt hat sich auch am Ende der Trainer-Amtszeit von Christian Titz immer hinter seinen Ex-Coach gestellt. Der HSV-Kapitän legte nun im Interview mit der Bild-Zeitung noch mal nach - und machte dabei das gesamte Team für die Entlassung von Titz verantwortlich.

Hannes Wolf: an 23. Oktober 2018 © Getty Images

So soll es nach Meinung von Hunt auch bleiben. " Unser Ziel ist es, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen. Wer es sonst noch schafft, ist mir egal. "

Der 32-Jährige scheut euch nicht vor Selbstkritik. "Ich bin recht mühsam in die Saison gekommen. Ich hatte keine ordentliche Vorbereitung im Sommer, weil ich verletzt war. Jetzt bin ich körperlich in einem guten Zustand, fühle mich gut", sagt er.

Lassoga-Doku? Nichts für Hunt

Abseits des Platzes sorgt derweil HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga für Gesprächsstoff. Mit einer Dokumentation über seine eigene Person steht Lasogga in den Schlagzeilen. "Ich fand die Doku ganz cool. So wie er in der Doku rüberkommt, ist er auch. Das kann ich bezeugen", sagt Hunt.

Doch einen Film über sein eigenes Privatleben würde er nicht drehen lassen: "Ich bin ein anderer Typ, möchte über mein Privatleben nichts preisgeben."