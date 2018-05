Bei Abstieg des HSV: Das passiert mit der Uhr und dem Dino!

Von 2003 bis 2018: Alle Rettungen, bitteren Abstiege und Entscheidungen der letzten Bundesliga-Spieltage. Klickt euch durch! © imago/Sven Simon

2002/2003: Während Energie Cottbus und der 1. FC Nürnberg schon abgestiegen sind, liegt Arminia Bielefeld vor dem 34. Spieltag nur einen Punkt hinter Bayer Leverkusen auf Rang 15. Zuhause kassiert das Team um Ansgar Brinkmann (Mitte) aber eine 0:1-Niederlage gegen Hannover - außerdem gewinnt Leverkusen zeitgleich in Nürnberg. © Bongarts

2003/2004: Vor der letzten Spielrunde steht der 1. FC Köln bereits als Absteiger fest. 1860 München und Eintracht Frankfurt kämpfen mit jeweils 32 Zählern darum, Kaiserslautern auf Rang 15 mit 35 Punkten noch abzufangen. Während sowohl 1860 als auch die Eintracht Auswärtsniederlagen einfahren, retten sich die "Roten Teufel" im letzten Spiel von Miroslav Klose (re.) mit einem 1:1 gegen Borussia Dortmund. © Bongarts

2004/2005: Echte Spannung birgt der 34. Spieltag nicht mehr, alle Absteiger stehen schon fest. Der SC Freiburg scheitert letztlich mit gerade einmal 18 Punkten krachend an der Mission Klassenerhalt, aber auch Hansa Rostock und der VfL Bochum können den Absturz in die zweite Liga nicht mehr verhindern. © 2005 Getty Images

2005/2006: Wolfsburg jubelt, Lautern trauert: Ein echtes Abstiegsfinale steht am 13. Mai 2006 an. Duisburg und Köln sind schon abgestiegen, Kaiserslautern steht mit 33 Zählern auf Platz 16, Wolfsburg mit 34 auf Rang 15. Nach packenden 90 Minuten steht es 2:2 - Lautern steigt zum zweiten Mal ins Unterhaus ab. © 2006 Getty Images

2006/2007: Der 1. FSV Mainz 05 und Alemannia Aachen brauchen am letzten Spieltag ein Fußballwunder. Beide liegen mit 34 Punkten und -20 Toren auf direkten Abstiegsrängen. Drei Zähler und 14 Tore besser rangiert der VfL Wolfsburg au Platz 15. Die Wölfe verlieren zwar, für Mainz (2:5 gegen Bayern) und Aachen (0:4 gegen den HSV) setzt es aber deftige Niederlagen: Gemeinsam mit den abgeschlagenen Borussen aus Mönchengladbach treten sie den Gang in die zweite Liga an. © 2007 Getty Images

2007/2008: Hansa Rostock und der MSV Duisburg stehen bereits als Absteiger fest. Der 1. FC Nürnberg muss gegen Schalke 04 gewinnen, um Arminia Bielefeld noch abfangen zu können. Mit einer 0:2-Niederlage verpasst der Pokalsieger des Vorjahrs den Klassenerhalt aber ziemlich deutlich. © 2008 Getty Images

2008/2009: Die Relegation wird eingeführt - und sorgt sofort für ein Spektakel. Noch niemand steht als Absteiger fest, Karlsruhe trägt mit 26 Zählern die rote Laterne, knapp hinter den punktgleichen Teams aus Cottbus und Bielefeld (beide 27). Mönchengladbach ist mit 30 Punkten ebenfalls noch nicht gerettet, spielt dann aber Remis. Karlsruhe siegt zwar furios mit 4:0, landet aber dennoch auf Rang 17 weil sich Energie Cottbus nicht weniger spektakulär mit einem 3:0-Sieg gegen Leverkusen auf den Relegationsrang schießt. Bielefeld verliert und rutscht vom 16. auf den letzten Platz. In der ersten Relegation seit 1991 gerät Cottbus dann aber gegen Nürnberg unter die Räder (0:3 und 0:2). © 2009 Getty Images

2009/2010: Freudentaumel in Hannover! Hauptstadtklub Hertha steht schon vor dem Spieltag als erster Absteiger fest. Aufsteiger Nürnberg auf Rang 16 fährt zwar einen Sieg ein, muss aber trotzdem in die Relegation, weil die Vorplatzierten Niedersachsen den VfL Bochum (17.) im Kellerduell mit 3:0 vom Platz fegen. © 2010 Getty Images

2010/2011: Während St. Pauli schon abgestiegen ist, kämpfen Frankfurt (17. Platz), Mönchengladbach (16.) und Wolfsburg (15.) noch um den Klassenerhalt. Ähnlich wie im Vorjahr verliert die Eintracht und steht als zweiter Absteiger fest. Gladbach erringt in Hamburg einen Punkt, der im Falle einer Wolfsburger Niederlage zum direkten Klassenerhlt reichen würde. Die Wölfe auf Platz 15 siegen aber mit 3:1 in Hoffenheim und verweisen die Fohlen damit in die Relegation. © 2011 Getty Images

2011/2012: Der Kampf um den Relegationsplatz ist ein Fernduell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln. Die Geissböcke kassieren ein 1:4 gegen Vizemeister Bayern München, den Hauptstädtern gelingt parallel ein 3:1 Erfolg gegen Hoffenheim, der Berlin für die Relegation qualifiziert. Neben Köln steigt Kaiserslautern direkt ab. © 2012 Getty Images

2012/2013: Viel Bewegung im Tabellenkeller am letzten Spieltag der Saison: Hoffenheim (17. Platz) rettet sich mit 2:1-Auswärtssieg in Dortmund in die Relegation, dem FC Augsburg (16.) gelingt mit dem 3:1 gegen Schlusslicht Greuther Fürth sogar der direkte Klassenerhalt. Der große Verlierer ist Fortuna Düsseldorf (15.): Die Rheinländer unterliegen Hannover 96 und fallen bis auf den 17. Tabellenplatz. © 2013 Getty Images

2013/2014: Den Anschluss an den Tabellen-15. Stuttgart haben der Hamburger SV (27 Punkte), Nürnberg (26) und Braunschweig (25) schon verloren, es geht am letzten Spieltag nur noch um die Relegation. Der HSV verliert zwar in Mainz, doch Braunschweig und Nürnberg nutzen die Chance nicht und kassieren ebenfalls Pleiten. In der Relegation setzen sich die Hanseaten gegen Greuther Fürth durch (0:0, 1:1). © 2014 Getty Images

2014/2015: Was für ein Finale! Im Fünfkampf um den Klassenerhalt finden am letzten Spieltag gleich zwei direkte Abstiegsduelle statt. Der VfB Stuttgart (16. Platz) schickt den SC Paderborn (18.) mit einem 2:1 in die zweite Liga und klettert auf den 14. Rang. Der HSV (17.) schlägt Schalke und landet erneut in der Relegation und Hannover 96 (15.) besiegelt das Freiburger (14.) Abstiegsdrama: Die Breisgauer fallen in ihrem Worst-Case-Szenario vom 14. bis auf den 17. Platz ab. © 2015 Getty Images

2015/2016: Erneut viel Rotation im Tabellenkeller! Der VfB Stuttgart auf Platz 17 verpasst den Sieg und steht neben Hannover 96 als zweiter Absteiger fest. Werder Bremen schlägt in packenden 90 Minuten Eintracht Frankfurt mit 1:0, den Siegtreffer erzielt Papy Djilobodji in der 88. Minute. Durch den Sieg rettet sich Werder vom 16. auf den 13. Platz und schickt die Hessen in die Relegation. © 2016 Getty Images