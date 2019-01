So viel müsste der HSV bei einem Aufstieg an seine Spieler zahlen

Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV hat das Unternehmen direkter Wiederaufstieg mit Vollgas fortgesetzt. Der Verein müsste bei einer möglichen Bundesliga-Rückkehr tief in die Tasche greifen. Und das bei den Schulden in Höhe von 85,5 Millionen Euro. Die Sport Bild berichtet, dass insgesamt drei Millionen Euro an den Kader gezahlt werden müsste. Grund dafür seien die stark leistungsbezogenen Verträge.

Sport-Vorstand Ralf Becker stand nach dem Abstieg vor einer schwierigen Aufgabe und musste den Mannschafts-Etat deutlich kürzen - auf 27 Millionen Euro. Daher habe der 48-Jährige sehr stark leistungsbezogene Verträge mit einem geringen Grundgehalt vergeben. Soll könnte Orel Mangala bei einem Aufstieg 200.000 Euro kassieren. Das wäre die Hälfte seines Gehaltes.