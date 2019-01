HSV setzt Zeichen: Bakery Jatta erhält langfristigen Vertrag

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Bakery Jatta um fünf Jahre bis 2024 verlängert. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Ursprünglich wäre Jattas Vertrag am Saisonende ausgelaufen. Der 20 Jahre alte Gambier spielt seit 2016 für die Hamburger und hat seither 26 Pflichtspiele bei den Profis bestritten. In dieser Saison gelangen ihm in neun Partien zwei Tore.