HSV-Chef Bernd Hoffmann fordert Umdenken bei Pyrotechnik: "Ist Teil der Fankultur" - Angriff auf DFB

Seit Jahren ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Stadien ein Streitthema zwischen Fans, Verbänden und Klubs. Bernd Hoffmann, Klubchef beim Zweitligisten Hamburger SV , forderte nun ein Umdenken der Verantwortlichen - und lieferte ein Plädoyer für Pyro-Technik. „Klar ist, dass wir einen anderen Umgang mit der Thematik brauchen als bisher“ , sagte Hoffmann dem Hamburger Abendblatt. „Die einfache Sanktionierung von Pyro-Vergehen hat bislang zu keinem besseren Umgang mit der Thematik geführt – ganz im Gegenteil", übte der Vorstandsvorsitzende des HSV Kritik an den Maßnahmen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), der bislang eine harte Linie gegen Feuerwerkskörper in Stadien fährt.

DFB reagiert mit hohen Geldstrafen

Trotz aller Verbote ist Pyro-Technik in deutschen Arenen an der Tagesordnung. Zuletzt hatten am Montagabend beim Zweitliga-Spiel der Hamburger gegen Dynamo Dresden einige Fans der Gäste Feuerwerkskörper abgebrannt. Die Kosten tragen in der Regel die Vereine, die vom DFB mit hohen Geldstrafen für das Fehlverhalten ihrer Anhänger bestraft werden. HSV-Boss Hoffmann sprach sich deshalb für einen Dialog zwischen Fans und Verantwortlichen aus: „Wenn man sich eingesteht, dass Pyro ein Teil der Fankultur ist, und das haben wir, dann muss man zumindest über alternative Lösungen ernsthaft nachdenken. Selbstverständlich gemeinsam mit allen Beteiligten wie der aktiven Fanszene, aber auch der Feuerwehr, der Polizei, der Stadt und dem Verband. Aus unserer Sicht ist diese Diskussion überfällig.“