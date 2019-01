Klub-Boss Bernd Hoffmann: Der HSV hat "dramatisch überbezahlte Verträge" abgeschlossen

Gelingt dem Verein der direkte Wiederaufstieg?

Der Hamburger SV stieg in der vergangenen Spielzeit erstmals in der Historie des Klubs aus der Bundesliga ab, jetzt, nach der abgeschlossenen Hinrunde 2018/19 in der 2. Liga, steht der norddeutsche Traditionsverein an der Tabellenspitze des Unterhauses.

Im Interview mit der Bild äußerte sich der HSV-Vorsitzende Bernd Hoffmann zu den Ambitionen des Vereins. Dabei geht es nicht nur um die aktuelle Saison, er blickt in die Zukunft. „Über der Entwicklung der nächsten Jahre steht ein Kern-Satz – wir wollen ein normaler Fußball-Klub werden", verrät Hoffmann: "Wir sind mit Ankündigungen, Versprechen und großangelegten Visionen in den letzten Jahren schlecht gefahren.“