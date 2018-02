HSV: Bernd Hoffmann wird NICHT Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bruchhagen-Ausraster nach Werder-Niederlage (24. Februar 2018): Nach dem 0:1 beim SV Werder Bremen am 24. Spieltag wetterte Heribert Bruchhagen, Vorstandschef der HSV Fußball AG, bei Sky: „Jeder, der ein wenig Fußball spielt, weiß, dass das Abseits war. Die Schiedsrichter haben dann nie Fußball gespielt.“ Es ging um den Siegtreffer durch Werders Stürmer Ishak Belfodil kurz vor Ende der Begegnung. Auf den Hinweis, dass es gleiche Höhe gewesen sei, polterte Bruchhagen weiter: "Ich will das mit dem Video-Schiedsrichter nicht mehr hören. Was sind das für Leute? Die haben wenig Gefühl für Fußball. Ich seh‘ mir die Situation einmal an und weiß, es ist Abseits.“ Später entschuldigte er sich. © imago/Schulze

... zudem fielen die HSV-Fans mal wieder aus dem Rahmen. Während der Partie zündeten sie ununterbrochen Feuerwerkskörper, schossen Leuchtkugeln in andere Blöcke und auf den Rasen. Eine traf beinahe HSV-Spielmacher Aron Hunt (nicht im Bild). Die Partie soll zweimal kurz vor dem Abbruch durch Schiedsrichter Felix Zweyer gestanden haben. "Das sind für mich keine Fans. Wir müssen daran arbeiten, dass solche Leute nicht ins Stadion kommen", schimpfte Vorstandschef Heribert Bruchhagen. © imago

Die Suff-Fahrt von Jungprofi (22. Februar 2018): Vor dem Nordderby gegen den SV Werder Bremen raste HSV-Talent Vasilije Janjicic nachts um 1 Uhr mit 160 Stundenkilometern in seinem Mercedes CLA AMG (Neupreis ab 56.000 Euro) durch den Elbtunnel Richtung Süden. Auf Höhe der Abfahrt Waltershof bretterte der Schweizer in einen Toyota und verursachte eine Massenkarambolage. Eine Person wurde verletzt. Die Polizei stellte fest, dass der 19-Jährige mit 0,64 Promille unterwegs war und keinen Führerschein besitzt. Der Spieler, der bisher sechs Bundesligaeinsätze absolvierte, soll gegenüber Ermittlern versucht haben, seine Identität zu vertuschen. Er gab den Namen seines Bruders an. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. © imago/Koch

Hoffmanns Wahl-Chaos (18. Februar): Bei der Mitgliederversammlung gewann Ex-Boss Bernd Hoffmann mit 25 Stimmen Vorsprung gegen Hafen-Chef Jens Meier. Ein Formfehler könnte seinen Erfolg und den seiner Stellvertreter Thomas Schulz und Moritz Schaefer gefährden. Offenbar vergaß Wahlleiter Kai Esselsgroth die neuen Präsidiumsmitglieder zu fragen, ob sie die Wahl annähmen. Neu-Präsident Hoffmann gab stattdessen lieber Interviews. Daraufhin reichte Peter Gottschalk, Ex-Vorsitzender des HSV-Seniorenrates, beim Ehrenrat einen Antrag auf Anfechtung wegen eines Formfehlers ein. © dpa/Charisius

Geschmacklos-Plakat (17. Februar 2018): Vor dem Heimspiel gegen Bayer Levwerkusen am 23. Spieltag fielen die HSV-Fans aus dem Rahmen. Erst bedrohten sie die Mannschaft auf einem Plakat mit den Worten „Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt.“ Nach der Niederlage (1:2) kam es beinahe zum Platzsturm. Polizei mit Hunden und zu Pferd mussten die Spieler vor gewalttätigen Anhängern schützen. © imago

Machtkämpfe: Der Hamburger SV kommt auch am Rande der Bande nicht zur Ruhe. Immer wieder dringen Interna aus dem Aufsichtsrat an die Presse. Mitglieder werden diffamiert und gegeneinander ausgespielt. Mäzen Klaus-Michael Kühne, der mehr als 100 Millionen Euro in den Klub gesteckt haben soll, mischte sich mehr und mehr in Personalfragen ein. 2017 sagte er dem Spielgel: "Der HSV ist ein Phänomen, weil die Luschen immer hier hängen bleiben." © Getty/Rose

Das große Transfergezerre im Sommer 2016: Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag feuerte Vorstand Dietmar Beiersdorfer (links) seinen Sportchef Peter Knäbel (rechts). Er traute ihm eine konstruktive Vorbereitung auf die kommende Saison nicht zu. Für Transfers war kein Geld da, Mäzen Klaus-Michael Kühne wollte kräftig investieren. Beiersdorfer und Trainer Bruno Labbadia (Mitte) rieben sich bis zum Saisonstart auf: Beiersdorfer wollte Spieler mit Zukunft, Labbadia Spieler mit Erfahrung. Das konnte nicht gut gehen. Beiersdorfer versuchte dennoch, zwischen Labbadia und Kühne zu vermitteln. Das ging schief. Nach dem fünften Spieltag – und vier Niederlagen – warf Beiersdorfer, der Labbadia wenige Wochen zuvor nach einem Rücktrittsgesuch zum Weitermachen überredet hatte, den Coach raus. Per Telefon. Zwei Monate später war auch Beiersdorfers zweites HSV-Engagement zu Ende. © dpa/Bockwoldt

Der Prügelskandal (Februar 2016): Vor der Partie beim FC Schalke 04 (2. März) soll es nach dem Training zu einem handfesten Skandal gekommen sein. Nach einem Streit ohrfeigte Emir Spahic (2. von links) den verletzten Josip Drmic (3. von links) unter der Dusche. Die Akteure mussten daraufhin von Mitspielern getrennt werden. Kurz nach seinem Wechsel soll der Bosnier, der bei Bayer Leverkusen wegen einer Schlägerei mit einem Ordner rausgeworfen worden war, Matthias Ostrzolek, Nicolai Müller, Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga beleidigt haben. Im Oktober hatte sich Lasogga nach einer Trainingseinheit eine Ohrfeige des Verteisdigers eingefangen haben. © imago

Rücksackaffäre (10. August 2015): Manchmal kommt alles auf einmal. Zu Beginn der Saison 2015/2016 verlor der Hamburger SV in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Viertligisten Carl Zeiss Jena (2:3 n.V.). Einen Tag später fand eine 38 Jahre alte Altenpflegerin im Hamburger Jenischpark Papiere mit sensiblen Vertragsdaten des Hamvburger SV, einen Rucksack sowie Portmonnaie, Autoschlüssel und Führerschein von Manager Peter Knäbel. Dieser erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Der Fund im Park sorgte dennoch für Negavtivschlagzeilen. Unter den Papieren sollen Gehaltslisten von Spielern, Betreuern sowie Trainer Bruno Labbadia, Scouting-Reports und Vereinbarungen mit Zugang Emir Spahic gewesen sein. Anfang Februar 2016 wurden Ermittlungen gegen Sportdirektor Knäbel eingestellt. © dpa/Heimken

Guerreros Flaschenwurf (4. April 2010): Paolo Guerrero, von 2006 bis 2012 unter Vertrag, war ein Problemprofi. Nach einem 0:0 im Heimspiel gegen Hannover 96 legte Guerrero sich auf dem Weg in die Kabine mit einem Fan an. Auf dem Höhepunkt der verbalen Auseinandersetzung knallte der Spieler dem HSV-Anhänger eine Trinkflasche an den Kopf. Das DFB-Sportgericht sperrte Guerrero für fünf Spiele - das Saison-Aus. Sein jüngster Skandal: Als Kapitän der peruanischen Nationalmannschaft kann er sich nicht über die erste WM-Qualifikation freuen. Er wurde positiv auf Benzoylecgonin getestet, das in Kokain enthalten ist, und für ein Jahr gesperrt. © imago/Hardt

Beiersdorfers erstes Aus (23. Juni 2009): Es war die erfolgreichste Saison seit 1983. Der Hamburger SV erreichte im DFB-Pokal und im Uefa Cup die Halbfinals, landete in der Liga auf Platz fünf. Trotzdem herrschte hinter den Kulissen dicke Luft zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann (rechts) und Sportvorstand Dietmar Beiersdorfer (links). Es gab Kompetenzgerangel, zudem lagen nach drei traumatischen Werder-Wochen die Nerven blank. Beiersdorfer, seit 2002 für Transfers zuständig, wollte gehen. Der Aufsichtsrat wollte ihn halten. Ein Krisengipfel jagte den nächsten. Um 23.07 Uhr verkündete Aufsichtsratschef Becker das Beiersdorfer-Aus. Der Anfang vom Ende. Die Sportchefstelle blieb lange vakant, sportlich ging es im Anschluss bergab. Das Hamburger Abendblatt schrieb: „Der HSV sprach fortan mit mehr Sportchefkandidaten, als die Mannschaft Punkte sammelte.“ Zwei Jahre später fehlte Hoffmann zur Wiederwahl eine Stimme für die nötige Zweidrittelmehrheit. © dpa/Silz