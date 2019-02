Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Bochum und St. Pauli

Nun steht der HSV wieder vor einem Spitzenspiel und damit einer echten Bewährungsprobe. Die Mannschaft muss am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim 1. FC Heidenheim antreten. Erster gegen Vierter, Tabellenführer gegen die aktuelle beste Mannschaft lautet die Ansetzung. "Heidenheim ist mit die schwerste Aufgabe, die es in der 2. Liga gibt", warnte Trainer Hannes Wolf . Die Schwaben haben in der Rückrunde aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Keiner hat mehr erzielt.

Der 1. FC Union Berlin reist mit Respekt zum MSV Duisburg. "Wir haben bisher keinen Gegner unterschätzt. Wir müssen von der ersten Sekunde an bereit sein, schnellstmöglichen Zugang zum Spiel und insgesamt eine gute Mischung finden", sagte Trainer Urs Fischer. Der abstiegsbedrohte FC Ingolstadt will erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück erzielen. "Wir haben - unabhängig vom Ergebnis - drei gute Spiele in diesem Jahr gemacht. Jetzt wollen wir unbedingt mal zu Hause gewinnen und den Auswärtssieg von Aue vergolden", sagte Trainer Jens Keller vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum.