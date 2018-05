HSV-Boss Bernd Hoffmann über Neuaufbau, Kühne, Gehälter und Transfers

Anzeige

HSV-Boss Bernd Hoffmann hat nach dem erstmaligen Abstieg der Hamburger in die 2. Liga eine bittere Bilanz der vergangenen Jahre gezogen und einschneidende Veränderungen in der Finanzpolitik des Vereins angekündigt. „Fakt ist, dass wir uns bei allen neu abzuschließenden Verträgen an Zweitligabedingungen gewöhnen müssen“, sagte der 55-Jährige in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“: „Wir werden in allen wichtigen Personalien Gespräche führen, aber wir werden mit Sicherheit nicht weiter Unsinnspreise zahlen, wie wir das in der Vergangenheit teilweise getan haben. Wir müssen viele Steine umdrehen und viele Entscheidungen treffen, die uns wieder in die Spur bringen. Dazu gehören auch die Spielergehälter für die 2. Liga.“

Investor Klaus-Michael Kühne sei auch künftig „ein ganz wichtiger Partner des HSV“ sagte Hoffmann und betonte gleichzeitig: „Er bleibt auf jeden Fall im Boot. Das heißt aber nicht, dass es irgendwelche Vereinbarungen über zusätzliche Gelder für den HSV gibt.“ In Bezug auf den Umgang mit den bisherigen Finanzspritzen des Multimilliardärs übte Hoffmann harte Kritik an den letzten Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer und Heribert Bruchhagen – allerdings ohne deren Namen zu nennen: „Das Kernproblem beim HSV war, dass man immer am Ende einer Transferperiode überlegt hat, nach Zürich zu fahren und Herrn Kühne Geld aus dem Kreuz zu leiern, um die sportlichen Fehlentscheidungen der abgelaufenen Saison zu korrigieren. Das darf nicht sein. Da müssen wir mit eigener Kreativität hinkommen, diese Bittstellerei darf nicht wiederkommen.“

Klares Hoffmann-Bekenntnis zu Kühne

Hoffmann weiter: „Ehrlicherweise kann man Herrn Kühne die Verwendung dieses Geldes nicht vorwerfen. Es gibt keinen einzigen Vertrag, der dem HSV jetzt wirtschaftlich auf die Füße fällt und die Unterschrift von Herrn Kühne trägt. Sondern das waren immer verantwortliche Vorstände beim HSV. Ich bin sehr froh, dass wir ihn bei uns im Team haben. Ich werde den Teufel tun und mich gegen Herrn Kühne aussprechen.“

Internationale Pressestimmen zum Abstieg des HSV Der Hamburger SV ist zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Klickt euch durch: Das schreibt die Internationale Presse zum HSV-Abstieg! © imago/MIS Die französische Sportzeitung "L' Equipe" titelt: "Hamburg geht im Chaos unter" und schreibt: "Der einzige Verein, der seit seiner Gründung 1963 in der Bundesliga präsent ist, ist abgestiegen. Schon seit mehreren Jahren stand der HSV am Abgrund, konnte den Abstieg aber stets knapp vermeiden. Jetzt sind die Dämme gebrochen." © Screenshot Die italienische "La Gazzetta dello Sport " berichtet ebenfalls über das Chaos kurz vor Spielende und schreibt: "Unruhe: Polizei mit Pferden auf dem Feld. Die Uhr stoppt bei 54 Jahren und 261 Tagen." © Screenshot Auch in Spanien ist der HSV-Abstieg ein Thema: Die "AS" bietet sogar eine Fotogalerie und ein Video zu den "Auseinandersetzungen" an. © Screenshot Die "Marca" informiert ihre Leser ebenfalls über die Spielunterbrechung. © Screenshot Die englische "Daily Star" schreibt von "Chaos" und dass die Polizei in Hamburg den Platz stürmen musste. © Screenshot Die englische Boulevard-Zeitung "The Sun" schreibt: "Die Zeit ist um: Die Fans verursachen Chaos während Hamburg zum ersten Mal in 55 Jahren aus der Bundesliga absteigt." Die Zeitung bezeichnet den HSV mit Blick auf die vergangenen Jahre dennoch als "Überlebenskünstler". © Screenshot "Tuttosport" aus Italien schreibt in ihrer Bundesliga-Zusammenfassung von einem "historischen Abstieg des HSV" und zeigt Bilder der Krawalle © Screenshot "Hamburg spürt die Hitze, als die Fans Bengalos aus das Feld werfen", versucht die englische "Daily Mail" die Lage beim HSV zu beschreiben: "Der frühere Europapokalsieger ist abgestiegen!" © Screenshot Sogar in den USA ist der chaotische HSV-Abstieg ein Thema. "ESPN" schreibt: "Fan-Proteste verzögern das Saisonende der Hamburger - den ersten Abstieg der Klubgeschichte können aber auch sie nicht stoppen." © Screenshot "Nach 54 Spielzeiten steigt Hamburg ab. Dieses Mal gab es kein wundersames Entkommen", schreibt die "USA Today". © Screenshot Die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt: "Hamburg ist am Tiefpunkt und muss zum ersten Mal in die zweite Liga. Zusätzlich wird die Situation durch die radikalen Fans getrübt." © Screenshot Der "Corriere dello Sport" aus Italien stellt die Pyro-Krawalle in den Mittelpunkt seiner Berichterstattung: "Hamburg steigt nach 54 Jahren und 262 Tagen ab - die Fans sind außer sich vor Wut." © Screenshot "BBC" bleibt nachrichtlich, setzt allerdings auch auf ein Krawall-Bild. © Screenshot

Die Aufstellung des Kaders für die 2. Liga soll nun mit Hochdruck vorangetrieben werden. Im Mittelpunkt dieser Planungen: Trainer Christian Titz, der zeitnah einen neuen Vertrag erhalten soll. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Personalie Christian Titz schon einen entscheidenden Baustein für die nächste Saison geklärt haben. Er wird die Truppe anführen und mit dem noch zu benennenden Sportvorstand in den nächsten Wochen die Mannschaft so zusammenstellen, dass wir mit Bescheidenheit und Engagement die Mission 2. Liga angehen können.“

Neuer Sportvorstand soll „zeitnah“ kommen

Bei der Suche nach dem neuen Sportvorstand, der den seit der Entlassung von Jens Todt im März vakanten Managerposten übernehmen soll, dringt Hoffmann auf eine Entscheidung noch vor dem Start der WM am 14. Juni. „Dafür nehmen wir uns jetzt die notwendige Zeit. Aber sie können sicher sein, dass wir zeitnah entscheiden werden. Natürlich sind wir mit Kandidaten im Gespräch. Es ist nicht auszuschließen, dass jemand dazukommt, der aktuell noch unter Vertrag ist“, sagte der HSV-Aufsichtsratschef. Zuletzt war Rouven Schröder für die Position in Hamburg gehandelt worden. Der Mainzer bekannte sich jedoch zu seinem aktuellen Klub.

Hoffmann befürchtet Geldstrafe für Pyro-Chaos

Neben dem Abstieg hatten Hoffmann und Co. am Samstag beim am Ende wertlosen 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach auch noch Pyro-Krawalle im Fanblock zu verkraften. „Leider ist der Abstieg in Würde überlagert worden von diesen bekloppten Chaoten“, meinte der HSV-Boss. „Es ist zu befürchten, dass wir ein weiteres Mal eine Geldstrafe dafür zahlen müssen. Geld, das wir dringend im operativen Geschäft brauchen. Wir müssen uns damit auch für die nächste Saison auseinandersetzen. Ich will mich damit nicht abfinden, dass eine kleine Minderheit innerhalb des Fanblocks sich offensichtlich unbemerkt kurz vor Spielbeginn vermummt und hochexplosives Material durch die Gegend schmeißt. Das will ich einfach nicht akzeptieren.“

HSV-Chaos auf der Tribüne gegen Gladbach: Die Bilder Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © imago/DeFodi Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © imago/DeFodi Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © imago/DeFodi Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © imago/Michael Schwarz Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © 2018 Getty Images Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa Der Hamburger SV ist aus der Bundesliga abstiegen. Kurz vor Ende des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) haben HSV-Anhänger von Rauchbomben und Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Die Polizei musste anrücken - sogar mit einer Pferdestaffel. Hier die Bilder zum Pyro-Chaos. © dpa

KOMMENTIEREN