HSV-Boykott: Darum verzichtete Filip Kostic freiwillig auf den Sandhausen-Kick

Orel Mangala: Der Leihspieler vom VfB Stuttgart wechselte erst in dieser Woche nach Hamburg und stand nun bereits in der Startelf. Er verteilte viele Bälle, war selber ruhig am Ball und agierte sehr wachsam. In Erinnerung blieb zwar auch, dass er in der ersten Halbzeit den Ball im Mittelfeld vertändelte und so eine gute Chance für Sandhausen entstand. Trotzdem war das ein guter Auftritt. Note 3 © imago/Nordphoto