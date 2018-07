HSV hat Innenverteidiger Carlos Zambrano und Ermin Bicakcic im Visier

Nach den langfristigen Ausfällen von Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos befindet sich der Hamburger SV gut eine Woche vor dem Start der 2. Liga weiter auf der Suche nach neuem Personal für die Innenverteidigung. Derzeit stehen Trainer Christian Titz für die Position in der Abwehrzentrale nur die unerfahrenen Rick van Drongelen (19), David Bates (21) und Stephan Ambrosius (19) zur Verfügung. Folglich soll Routine her. Offenbar im Fokus der Hanseaten: Carlos Zambrano und Ermin Bicakcic.

Der Peruaner Zambrano steht noch bis zum kommenden Sommer bei Dynamo Kiew unter Vertrag und ist dem HSV nach Informationen der Bild angeboten worden. Der 29-Jährige kennt Hamburg bereits aus seiner Station beim FC St. Pauli (2010 bis 2012) und spielte in Deutschland auch für Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Die Zeit des Südamerikaners in Kiew verlief bisher eher freudlos. Seit seinem Wechsel zu den Ukrainern im vergangenen Januar blieb er ohne Einsatz. Dennoch soll Zambrano bei Dynamo ein Gehalt beziehen, dass deutlich über dem Budget des HSV liegt. Für einen Transfer müsste beide Seiten folglich Kompromissbereitschaft zeigen.

Auch Bicakcic (28) liegt bei seinen derzeitigen Bezügen wohl über dem Gehaltsniveau der Hamburger. Auch hier müsste eine kreative Lösung gefunden werden. Zudem dürfte nach einem Bericht des kicker eine Ablöse zwischen zwei und drei Millionen Euro fällig werden. Bicakcic steht noch bis 2020 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Da die Kraichgauer in der Innenverteidigung jedoch ein Überangebot an Spielern haben und am Mittwoch auch noch Kasim Adams Nuhu von den Young Boys Bern verpflichteten, darf Bicakcic den Verein verlassen. Neben dem HSV soll auch der türkische Erstligist Tranzonsport Interesse zeigen,