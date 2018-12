Titz: Auch kein Kontakt zu den Ex-Spielern

Mit seinem Nachfolger habe es bis dato noch keine Gespräche gegeben. Doch das könnte sich noch ändern, wie Titz erklärt: „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns irgendwann mal treffen und es zu einem kollegialen Austausch kommt.“

Kontakt zu seinen ehemaligen Spielern will Titz nicht suchen. Und das, obwohl er zu Lewis Holtby und Jann-Fiete Arp ein besonders gutes Verhältnis pflegte. „Wenn man eine Mannschaft trainiert hat, dann kann man die nach seiner Beurlaubung nicht so einfach beiseitelegen“, sagt Titz im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt. Auch der Kontakt zu seinen beiden Co-Trainer und Kumpels André Kilian und Maik Goebbels sei nicht mehr so intensiv. „Ich möchte ja, dass sie sich ganz unbefangen auf den neuen Kollegen einlassen“, so der Ex-HSV-Coach.