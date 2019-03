Public Viewing im Volksparkstadion: HSV lädt Fans zum Stadtderby gegen St. Pauli ein - gratis!

Der Hamburger SV bietet seinen Fans beim bevorstehenden Stadtderby in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli ein kostenloses Public Viewing im heimischen Volksparkstadion. Der TV-Rechteinhaber Sky habe dem Club die Genehmigung erteilt, das Spiel am 10. März (13.30 Uhr) auf großer Leinwand zu zeigen, teilte der HSV am Freitag mit. „Nun haben auch alle, die keines der begehrten Tickets ergattern konnten, eine Möglichkeit, in gewohnter stimmungsvoller Stadionatmosphäre die mit Spannung erwartete Partie zu verfolgen.“