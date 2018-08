HSV: Kapitän Aaron Hunt fällt weiter aus - Sorgen um Jann-Fiete Arp

Trainer Christian Titz vom Hamburger SV muss weiterhin auf die derzeit verletzten Fußball-Profis Aaron Hunt und Matti Steinmann verzichten, obwohl beide auf dem Weg der Besserung sind. "Der Heilungsprozess verläuft gut. Wir planen mit beiden zum nächsten Zweitliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld", sagte der 47 Jahre alte Coach am Montag. Gegen die Arminia treten die Hanseaten erst am 27. August (20:30 Uhr) an.

Pierre-Michel Lasogga: Gegen Kiel kam er noch von der Bank, nun stand er in der Startelf. Sein sehenswerter Kopfballtreffer wurde wegen Abseits zurecht nicht gegeben. Lasogga agierte engagiert und kampfstark, wurde aber nicht häufig genug von seinen Mitspielern bedient. Und wenn doch, stand er eben im Abseits. In der zweiten Halbzeit unterlief ihm zudem ein kurioser Fehlpass in der eigenen Hälfte – das hätte zu einem Gegentreffer führen können. Note 4 © imago/foto2press

Jairo Samperio: Nachdem er im Auftaktspiel gegen Holstein Kiel als Sturmspitze enttäuschte, durfte er nun auf dem rechten Flügel sein Glück versuchen. In der ersten halben Stunde nahm er kaum am Spielgeschehen teil. Dann deutete er immerhin vereinzelt an, warum er früher in Mainz als Shooting-Star galt. Die fußballerischen Qualitäten sind unbestritten, führen aber oft noch nicht zum Ziel. Note 4 © Getty

Khaled Narey: Mit seinem Doppelpack war er der Gewinner des Spiels. Narey erzielte in der siebten Spielminute das erste Zweitliga-Tor in der Geschichte des HSV, als er einen Fehlpass von Sandhausen-Torwart Marcel Schuhen aufnahm und diesen dann tunnelte. Auch bei seinem zweiten Tor profitierte er von einem Fehlpass des Torhüters. Überhaupt deutete Narey immer wieder seine Qualitäten als Offensivtank an, war stark in den Zweikämpfen und suchte schnell den Abschluss. Note 1 © Getty

Orel Mangala: Der Leihspieler vom VfB Stuttgart wechselte erst in dieser Woche nach Hamburg und stand nun bereits in der Startelf. Er verteilte viele Bälle, war selber ruhig am Ball und agierte sehr wachsam. In Erinnerung blieb zwar auch, dass er in der ersten Halbzeit den Ball im Mittelfeld vertändelte und so eine gute Chance für Sandhausen entstand. Trotzdem war das ein guter Auftritt. Note 3 © imago/Nordphoto

Das vorherige Freundschaftsspiel an diesem Mittwoch (18:00 Uhr) gegen den FC Bayern München will der HSV-Coach zu Testzwecken nutzen. Er kündigte an, im Volksparkstadion 22 Spieler gegen den deutschen Meister einzusetzen. Damit wird nach Orel Mangala, der am Sonntag im Punktspiel beim SV Sandhausen (3:0) erstmals im HSV-Dress zum Zuge kam, in Leo Lacroix auch der zweite in der Vorwoche neu verpflichtete Profi sein Debüt im Hamburger Trikot feiern. Auf den erst am Freitag geholten Schweizer hatte Titz in Sandhausen noch verzichtet.