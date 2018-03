HSV: Diese Trainer könnten Nachfolger von Bernd Hollerbach werden

Markus Weinzierl (r.), Mirko Slomka, Thomas Tuchel und Peter Bosz sind zurzeit ohne Verein. Welche Trainer noch? © dpa/imago/Revierfoto/imago/Eibner/imago/DeFodi

René Weiler: Sein bisheriger Verein RSC Anderlecht trennte sich vom Schweizer. Im September hatte er mit dem RSC 0:3 in München verloren. In der Champions League war für den belgischen Klub in der Vorrunde Schluss. © imago/Panoramic International

Jens Keller: Der Ex-Trainer des VfB Stuttgart und Schalke 04 hat bereits Erfahrungen in der Champions League gesammelt. Bei Union Berlin wurde er trotz guter Liga-Position entlassen. © imago

Thomas Doll: Ist nicht vereinslos, aber in der Bundesliga immer wieder Thema - speziell beim HSV. Seit 2013 ist der Mecklenburger erfolgreicher Trainer des ungarischen Spitzenklubs Ferencvaros, wurde Meister und Pokalsieger. In Deutschland trainerte er den HSV (2004 bis 2007) und Borussia Dortmund (2007/08), ehe Jürgen Klopp übernahm. Beim HSV hat er Stallgeruch, war Spieler (1989-91 und 98-2001) sowie Trainer von U19 und U23. © imago

André Schubert: Schubert ist durch seine Tätigkeit bei Borussia Mönchengladbach (2015–2016) voll auf dem Bundesliga-Radar. Der Glatzkopf trainierte zuvor unter anderem den SC Paderborn (2009–2011) und die deutsche U15. Mit Gladbach sammelte der gebürtige Kasseler auch wertvolle Champions-League-Erfahrung. © imago/Eibner

Felix Magath: Der Ex-HSV-Spieler (1976 bis 1988) und -Trainer (1995 bis 1997) hat seinen auslaufenden Vertrag bei Shandong Luneng in China nicht verlängert. Magath, ein dreimaliger Meister-Trainer, kann in jedem Team mit seinen harten Trainingsmethoden wieder für Disziplin sorgen. © imago

Markus Babbel: Der Ex-Bayern-Spieler trainierte in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart, Hertha BSC und die TSG 1899 Hoffenheim. Anfang 2018 wurde er beim FC Luzern entlassen, weil er zuvor wegen Differenzen mit der Vereinsführung seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte. © imago

Henrik Larsson: Ein möglicher Überraschungskandidat mit Flair. Der einstige schwedische Weltklassestürmer, der in seiner aktiven Karriere für Celtic Glagow (1997–2004), den FC Barcelona (2004–2006) und Manchester United (2007) auflief, coachte bislang nur in Schweden, dort in den letzten zwei Jahren seinen Heimatklub Helsingborgs IF. © imago/IBL

Markus Weinzierl: Der Straubinger schaffte wie schon Vorgänger André Breitenreiter nur eine Saison beim FC Schalke 04. Zuvor arbeitete Weinzierl vier Jahre lang erfolgreich beim FC Augsburg, etablierte die Schwaben in der Bundesliga. © imago/Revierfoto

Danny Blind: War von 2015 bis 2017 holländischer Nationaltrainer, zuvor Sportlicher Leiter von Ajax Amsterdam und Co-Trainer der Elftal unter Louis van Gaal und Guus Hiddink. © imago/VI Images

Bernd Schuster: Unglaublich, dass der „blonde Engel“ in Deutschland zuletzt 1998/1999 als Trainer des 1. FC Köln in Erscheinung trat. Es folgten Trainerstationen in Xerez (2001–2003), bei Shakhtar Donezk (2003/2004), Levante (2004/2005), Getafe (2005–2007), Real Madrid (2007/2008), Besiktas Istanbul (2010/2011) und Málaga (2013/2014). Eigentlich wäre es für den 57-Jährigen fast an der Zeit für eine Station in der Bundesliga. © imago/Cordon Press/Miguelez Sports

Holger Stanislawski: Der Hamburger darf in dieser Liste nicht fehlen. Mittlerweile ist „Stani“ allerdings seit 2013 ohne Trainerposten. Von 2008 bis 2011 coachte er „seinen“ FC St. Pauli, für den er von 1993 bis 2004 schon gespielt hatte. Wenige Monate lang trainierte er Hoffenheim (2011/2012), anschließend ein Jahr lang einigermaßen erfolgreich den 1. FC Köln, von dem er sich aber doch verabschiedete. Arbeitet aktuell als Experte für das ZDF. © imago/Martin Hoffmann

Andreas Herzog: Der gebürtige Wiener ist eine Werder-Legende, absolvierte 303 Spiele für den SVW und schoss 70 Tore. Zuletzt arbeitete Herzog als Co-Trainer von Klinsmann, nachdem er in gleicher Position schon für Österreich gearbeitet hatte – unter Josef Hickersberger und Karel Brückner. © imago/GEPA Pictures

Mirko Slomka: Der Hildesheimer trainerte bisher TeBe Berlin, den FC Schalke 04, Hannover 96 und den Hamburger SV. Zuletzt war Slomka erfolglos Trainer des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC. © imago/Eibner

Sami Hyypiä: Der Ex-Verteidiger machte in Leverkusen keinen schlechten Job. Der Liverpooler arbeitete von 2012 bis 2014 – teilweise als Doppelspitze mit Sascha Lewandowski – in der BayArena. Unterm Bayer-Kreuz hatte der Finne von 2009 bis 2011 auch gespielt. Außerdem coachte Hyypiä Brighton & Hove Albion in Englands zweiter Liga sowie von 2015 bis 2016 den Schweizer Topklub FC Zürich. © imago/Geisser

Jürgen Klinsmann: Der Ex-Bundestrainer wurde im November 2016 als Trainer der US-Nationalmannschaft gefeuert. Fünf Jahre lang coachte er das USMNT, nachdem er von 2004 bis 2006 Trainer von Deutschland war und 2008/2009 ohne großen Erfolg die Bayern coachte. © imago/ZUMA Press

Peter Neururer: Der Kulttrainer ist auch vereinslos. Kehrt er noch mal in die Bundesliga zurück? Zuletzt coachte er den VfL Bochum – bis 2014. © imago/Sportfoto Rudel

Peter Bosz: Nach nur fünf Monaten bei Borussia Dortmund musste der Niederländer im Dezember gehen. Zuvor trainierte er unter anderem Ajax Amsterdam, Maccabi Tel Aviv, Vitesse Arnheim und Heracles Almelo. © dpa

Alexander Nouri: Ein Jahr lang, von Oktober 2016 bis Oktober 2017, war Nouri Trainer von Werder Bremen. Seitdem ist er vereinslos. 13 Spiele war Werder zu der Zeit schon ohne Sieg. © dpa

Viktor Skripnik: Nach 70 Spielen als Trainer von Werder Bremen war für den ukrainischen Fußballlehrer Schluss beim Nordklub. Für Werder hatte Skripnik zuvor auch als Jugendtrainer und Coach der zweiten Mannschaft gearbeitet. © dpa

Frank de Boer: Der holländische Star wurde nach nur vier Spieltagen ohne Punktgewinn bei Crystal Palace gefeuert. Ein Job, den er erst wenigen Wochen zuvor angetreten hatte. Der frühere Innenverteidiger hielt auch bei Inter Mailand davor nur drei Monate durch, wurde gefeuert. In seiner Vita gibt es aber auch Glanzpunkte: Unter Bert van Marwijk war er von 2008 bis 2011 Co-Trainer der holländischen Nationalmannschaft und von 2010 bis 2016 Chefcoach von Ajax Amsterdam. © imago/Insidefoto

Stefan Effenberg: Das Enfant terrible hat bisher nur eine Trainerstation auf dem Konto und ging in Paderborn total baden. Effenberg spielte in der Bundesliga selbst für Mönchengladbach, Bayern und Wolfsburg. © imago/Revierfoto

Andries Jonker: Der Holländer wurde im September nach nur sieben Monaten beim VfL Wolfsburg gefeuert. Zuvor war er in erster Linie als Co-Trainer aktiv - unter anderem beim FC Barcelona und dem FC Bayern unter Louis van Gaal oder beim VfL unter Felix Magath, Lorenz-Günther Köstner und Dieter Hecking. Von 2014 bis 2017 war der Amsterdamer als Jugendtrainer beim FC Arsenal. © imago/Sportfoto Rudel

Maik Walpurgis: Bei seinem Bundesliga-Debüt in Ingolstadt lieferte der 44-Jährige gute Arbeit ab, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Nach dem katastrophalen Saisonstart in der 2. Liga musste Walpurgis im August 2017 schließlich gehen. © imago

Hannes Wolf: Der junge Trainer wurde beim VfB Stuttgart Ende Januar wegen Erfolgslosigkeit entlassen. Er schaffte den Wiederaufstieg mit dem VfB in die Bundesliga. © imago

Valerien Ismael: Der ehemalige Bundesliga-Profi war Trainer der zweiten Mannschaften von Hannover (2011-13) und Wolfsburg (2013/14 und 2015/16) und Chefcoach bei Nürnberg (2014) und Wolfsburg (2016/17) allerdings jeweils ohne nennenswerten Erfolg. © Getty

Thomas Christiansen: Der Spanier mit dänischen Wurzeln ist in Deutschland ein bekanntes Gesicht, stürmte einst für Bochum und Hannover. Als Trainer war er bisher auf Zypern und bei Leeds United in England aktiv. Ein (zarter) HSV-Kontakt besteht, dort hat er immerhin Pierre-Michel Lasogga trainiert... © Getty