Douglas Santos: HSV prüft Verkauf - teuerster Abgang der Vereinsgeschichte?

Muss der Hamburger SV trotz einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga Leistungsträger verkaufen? Offenbar gilt das zumindest für Douglas Santos , den wohl talentiertesten Spieler im derzeitigen Kader des Zweitliga-Tabellenführers. Wie die Bild berichtet, kann der Brasilianer die Hamburger bei einem passenden Angebot verlassen - dafür habe er vom Verein bereits die Freigabe erhalten, hieß es weiter.

Santos war im Sommer 2016 von Atlético Mineiro an die Elbe gewechselt - für damals 6,5 Millionen Euro. Nun haben die Hamburger ein Vielfaches dieser Ablöse als Verhandlungsbasis für einen Verkauf festgelegt: Offenbar darf der Brasilianer für 25 Millionen Euro gehen. Santos machte gerade einmal mehr klar, dass er Ambitionen in Richtung Champions League hat. Wenn Spieler derartige Ansprüche formulieren, dann "ist es beim HSV nun so, dass wir uns aus finanziellen Gründen mit einem Verkauf beschäftigen müssen", erklärte Sportchef Ralf Becker.