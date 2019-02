HSV in der Einzelkritik: Die Noten zur Niederlage gegen Jahn Regensburg

Revanche verpatzt! Der Hamburger SV hat beim SSV Jahn Regensburg eine 1:0-Führung aus der Hand gegeben und noch mit 1:2 verloren. Die Hanseaten lieferten wie bereits in der Hinrunde gegen die Bayern ein schwaches Spiel ab. Innenverteidiger David Bates schoss in der 16. Minute den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Durch den Platzverweis für Orel Mangala entglitt dem HSV allerdings die Partie. Sargis Adamyan gelang in der 74. Minute der Ausgleich, Marco Grüttner in der 81. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber. Zu allem Überfluss kassierte der HSV durch Vasilije Janjicic in der Schlussphase auch noch den zweiten Platzverweis.