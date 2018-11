HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis gegen Union Berlin

Bakery Jatta – Note 3: Nachdem der Flügelspieler im letzten Spiel in Aue sein erstes Tor für den HSV erzielte, stand er diesmal in der Startelf. Dank seiner Schnelligkeit ließ er seine Gegenspieler das eine oder andere Mal stehen, wirkte mit dem Ball allerdings lange unbeholfen. Seine spielerischen Mittel reichten oft nicht aus, um sich in den Zweikämpfen entscheidend durchzusetzen. In der 2. Halbzeit traute er sich allerdings etwas mehr zu und bereitete das 2:1 vor. © Getty