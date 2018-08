"Wir sind Eure zweite Haut": Fan-Gedichte sollen HSV-Spieler aufbauen

Tatsuya Ito: Der kleine Japaner hatte so seine Mühe sich in dem intensiven Spiel zu behaupten und dribbelte sich häufig fest - holte aber in der 42. Minute einen Elfmeter heraus. Kam danach immer besser ins Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bereitete er das 2:0 per Flanke vor. NOTE: 2 © 2018 Getty Images