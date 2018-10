HSV: Fiete Arp gibt zu - "Ich verdiene zu viel Geld"

Bruno Labbadia (15. April 2015 bis 25. September 2016, 529 Tage): Die zweite Labbadia-Ära beim HSV dauerte zwar deutlich länger als die erste, als Zukunftsmodell erwies sie sich trotz großer Beliebtheitswerte des Trainers in der Hansestadt aber nicht. Labbadia wurde nach einem schlechten Saisonstart entlassen, nachdem er die Hamburger vor dem Abstieg rettete. Das Gleiche gelang ihm 2018 mit dem VfL Wolfsburg, den er im Februar übernahm und in der Relegation gegen Holstein Kiel vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit bewahrte. © Getty